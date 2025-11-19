मुंबई

मुंबईत भरदिवसा बिल्डरवर झाडल्या गोळ्या, दोन गोळ्या पोटात घुसल्या; गोळीबाराच्या घटनेनं खळबळ

मुंबईतील चारकोप परिसरात गोळीबाराच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. एका बिल्डरवर पेट्रोल पंपावर कारमध्ये असताना गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. यात बिल्डर गंभीर जखमी झाला आहे.
Mumbai Shooting Panic After Builder Shot Inside Car

Mumbai Shooting Panic After Builder Shot Inside Car

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुंबईत चारकोप इथं एका बिल्डरवर पेट्रोल पंपावर गोळीबार करण्यात आल्याची घटना घडलीय. दोन अज्ञातांनी अचानक केलेल्या गोळीबारात बिल्डर गंभीर जखमी झाला आहे. गोळ्या पोटात घुसल्या असून प्रचंड रक्तस्राव झाला आहे. गोळीबाराच्या घटनेनंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
maharashtra
fire
Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com