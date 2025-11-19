मुंबईत भरदिवसा बिल्डरवर झाडल्या गोळ्या, दोन गोळ्या पोटात घुसल्या; गोळीबाराच्या घटनेनं खळबळ

मुंबईत चारकोप इथं एका बिल्डरवर पेट्रोल पंपावर गोळीबार करण्यात आल्याची घटना घडलीय. दोन अज्ञातांनी अचानक केलेल्या गोळीबारात बिल्डर गंभीर जखमी झाला आहे. गोळ्या पोटात घुसल्या असून प्रचंड रक्तस्राव झाला आहे. गोळीबाराच्या घटनेनंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाले आहेत..चारकोप परिसरात बंदर पाखाडी इथं पेट्रोल पंप आहे. या पेट्रोलपंपासमोरच घडलेल्या घटनेनं मोठी खळबळ उडाली आहे. फ्रेंडी दिलीमा असं गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या बिल्डरचं नाव आहे. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून उपचार सुरू आहेत..८ महिन्यांच्या गर्भवतीला भरधाव BMWने उडवलं, गर्भातल्या बाळासह महिलेचा मृत्यू; १९ वर्षीय चालकाला अटक, जामीन फेटाळला.बिल्डर त्यांच्या कारमध्ये बसले होते. तेव्हा आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी अचानक गोळीबार केला. दोन ते तीन राउंड फायर करण्यात आले. यातील दोन गोळ्या फ्रेडी यांच्या पोटात घुसल्या आहेत. गोळीबाराच्या घटनेनं परिसरात मोठी खळबळ उडाली. गोळीबार झाल्याचं समजताच भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे..फ्रेडी दिलीमा यांच्यावर गोळीबार करणारे कोण होते? त्यांच्यावर गोळीबार का करण्यात आला ? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी येत पंचनामा केला आहे. तर फ्रेडी यांना बोरिवलीतील ऑस्कर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.