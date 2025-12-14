Mumbai News: जळीत रुग्णांसाठी केईएमचा मोठा आरोग्यविषयक टप्पा! नवीन उपचार केंद्राचे लोकार्पण; काय सुविधा मिळणार?

मुंबई : परळ येथील राजे एडवर्ड स्मारक (केईएम) रुग्णालयात नूतनीकरण करण्यात आलेल्या जळीत रुग्ण उपचार केंद्राचे (बर्न केअर सेंटर) लोकार्पण शनिवार (ता.१३) रोजी शैलेश लिमडी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या केंद्रामध्ये जळीत रुग्णांसाठी अद्ययावत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, महिला व बालकांसह आता पुरुष रुग्णांनाही उपचाराची सुविधा देण्यात येणार आहे. या केंद्रामार्फत वर्षाला सुमारे १५० ते १७० जळीत रुग्णांवर उपचार करणे शक्य होणार आहे. लोकार्पण सोहळ्यास केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ.संगीता रावत,प्लास्टिक सर्जरी विभागाच्या प्रमुख डॉ. विनीता पुरी, तसेच रुग्णालयातील विविध विभागांचे प्रमुख व मान्यवर उपस्थित होते..भाजलेल्या व जळीत रुग्णांना तातडीने व योग्य वेळी उपचार मिळावेत, यासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले होते. तसेच अशा रुग्णांना संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) यांनी दिल्या होत्या. विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देणे हे या केंद्राचे प्रfमुख उद्दिष्ट असल्याची माहिती उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघडे यांनी दिली..Mumbai: हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय! अवाजवी मेंटेनन्स आणि वाढीव वीजबिलावर लगाम लागणार; सरकारची मोठी घोषणा.नूतनीकरण करण्यात आलेल्या जळीत रुग्ण उपचार केंद्रात १२ रुग्णशय्या सर्व आवश्यक सुविधांसह उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. येथे संपूर्ण सुविधांनी सुसज्ज असे अतिदक्षता उपचार कक्ष (आयसीयु) कार्यरत असून त्यामध्ये व्हेंटिलेटर, मल्टी-पॅरामिटर मॉनिटर, अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे तसेच डायलिसीस मशीनचा समावेश करण्यात आला आहे. या सुविधांमुळे जळीत रुग्णांच्या उपचारादरम्यान उद्भवणाऱ्या गुंतागुंतींवर अधिक प्रभावीपणे उपचार करणे शक्य होणार आहे..रुग्णांच्या सोयीसाठी कक्षामध्ये आधुनिक फर्निचर, योग्य प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उपचारादरम्यान होणाऱ्या वेदनांपासून लक्ष विचलित व्हावे, या उद्देशाने कक्षामध्ये दूरदर्शन संचही बसविण्यात आले आहेत. तसेच तातडीच्या उपचारांसाठी सुसंगत रचनेचा स्वतंत्र उपचार कक्ष निर्माण करण्यात आला असून प्रशिक्षित वैद्यकीय पथक सदैव कार्यरत राहणार आहे..रुग्णांना संसर्गाचा धोका होऊ नये, यासाठी कक्षातील प्रवेश नियंत्रित ठेवण्यात आला असून रुग्णांची ने-आण सुलभ होईल, अशा पद्धतीने संपूर्ण रचना करण्यात आली आहे. रुग्णांच्या सुरक्षितता व काळजीसाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती डॉ. संगीता रावत यांनी दिली.हा प्रकल्प केईएम रुग्णालयाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असून जळीत रुग्णांच्या अद्ययावत उपचारांसाठी पायाभूत सुविधा सातत्याने विकसित करण्यासाठी प्लास्टिक सर्जरी विभाग कटिबद्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले..CIDCO House: सिडकोची महागृहनिर्माण योजना जाहीर; अल्प उत्पन्न गटासाठी मोठा फायदा, लाभ कसा घेता येईल?.जळीत जखमा या रुग्णांच्या आयुष्यावर वैद्यकीय, भावनिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या मोठा परिणाम करणाऱ्या असतात. अशा रुग्णांना उपचारांसोबतच आधार व नवी आशा देण्याची जबाबदारी जळीत रुग्ण उपचार केंद्राची आहे. रुग्णांशी सन्मानपूर्वक व मानवीय दृष्टिकोनातून वागून सुरक्षित व कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी आमचा संपूर्ण चमू कटिबद्ध असल्याचे विभागप्रमुख डॉ. विनीता पुरी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.