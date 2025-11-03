Vote Theft: दुबार मतदान झालंय हे भाजपाने अखेर मान्य केले? आशिष शेलारांच्या 'त्या' वक्तव्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

डोंबिवली : मतदार याद्यांमधील घोळ, दुबार नोंदी आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून आता भाजपच्याच भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. भाजप नेते आशिष शेलार यांच्या अलीकडील वक्तव्यामुळे “दुबार मतदारांचा मुद्दा” भाजपलाच माहीत होता, असं अप्रत्यक्षरित्या मान्य केल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे..अलीकडेच मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेलार यांनी मविआ आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांबाबत दुबार मतदारांच्या तक्रारींचा उल्लेख केला होता. याच वक्तव्यावरून विरोधकांनी भाजपला लक्ष्य केलं आहे. विरोधकांचं म्हणणं आहे की, “दुबार मतदारांची माहिती भाजपकडे आधीच होती, म्हणजे घोळ कुणी घातला आणि फायदा कुणाला झाला, हे आता उघड झालं आहे.”.Thane News: राजकीय कमानींचा वाहतुकीला अडथळा! ट्रेलर कमानीत अडकल्यानं प्रचंड वाहतूक कोंडी; अडसर कधी दूर होणार?.विरोधकांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगावर आरोप सुरू होताच भाजप तावातावाने प्रतिक्रिया देऊ लागला. “भाजपची झोप उडाल्याने आता मुद्दा वळवण्यासाठी नेहमीप्रमाणे ‘हिंदू-मुस्लिम कार्ड’ खेळलं जातं,” असा दावा विरोधकांनी केला..या पार्श्वभूमीवर विरोधक मनसेकडून भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. “भ्रष्टाचारावर बोट ठेवलं की भाजप चिडतो, कारण जिथे बोट ठेवतो तिथे भाजपच सापडतो. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर न देता दिशाभूल करायची ही त्यांची सवय झाली आहे,” अशी टीका मनसे नेते राजू पाटील यांच्याकडून करण्यात आली आहे..Raju Patil: भाजपचं प्रेम फक्त निवडणुकीपुरतं, इफ्तार पार्टीवरून राजू पाटील यांचा टोला .राजकीय निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, दुबार मतदारांचा मुद्दा ठाणे आणि कल्याणमधील आगामी निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरू शकतो. नागरिक आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. “मायबाप जनता सुजाण आहे, येणाऱ्या निवडणुकीत तुम्हीच खरी जागा दाखवाल,” असं विरोधकांनी शेवटी मतदारांना उद्देशून आवाहन केलं आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.