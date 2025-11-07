Mumbai News: वाहतूक कोंडीला रामराम! मुंबईत उभा राहतोय भारतातील सर्वात आधुनिक केबल-स्टेड पूल; कधी खुला होणार?

मुंबई : मुंबईतील रहिवासी भायखळा पूल पूर्ण होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ब्रिटिशकालीन 'वाय-ब्रिज'ची जागा घेण्यासाठी भायखळा परिसरात हा अत्याधुनिक केबल-स्टेड पूल बांधला जात आहे. हा पूल शहरातील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे एक उदाहरण आहे. महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (महारेल) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विकसित केला जात आहे..हा पूल ९१६ मीटर लांब आणि चार लेनचा असेल. ज्यामुळे तो सध्याच्या पुलाच्या रुंदीपेक्षा दुप्पट रुंद होईल. या पुलाच्या पूर्णत्वामुळे शहराची वाहतूक कोंडी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. शिवाय त्याच्या बांधकामादरम्यान आधुनिक सुविधांचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला आहे. या केबल पुलाचे सौंदर्य जगातील सर्वात सुंदर पुलांपासून प्रेरित आहे. आनंददायी प्रवास अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी त्यावर अत्याधुनिक एलईडी लाईटिंग असेल..Motivational Story: वडील रिक्षा चालक तर आई गृहिणी, घरची परिस्थिती बेताची... कष्टातून लेक उभी राहिली अन् सीए परिक्षेत मोठी बाजी मारली.वाहतूक नियंत्रणासह भायखळा पूल पर्यटन स्थळ बनणार आहे. या पुलाची एकूण किंमत अंदाजे ₹ २८७ कोटी आहे आणि त्याचे ८० टक्क्यांहून अधिक बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पुलाची रचना नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करते. केबल-स्टेड रचनेमुळे रेल्वे रुळांवरून जाणारे खांब कमी होतील आणि बांधकामातील अडथळे कमी होतील..नागरिक आणि पर्यटक दोघांसाठीही हा पूल एक गंतव्यस्थान म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. ज्यामध्ये वास्तुशिल्पीय एलईडी लाइटिंग, सेल्फी पॉइंट्स आणि पुलाच्या आरोग्य देखरेखीची व्यवस्था असेल. पूर्वीच्या तुलनेत लेन-नंबर वाढल्याने पुलामुळे वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि भायखळा-माझगाव आणि आग्नेय उपनगरांमधील रस्ते संपर्क सुधारेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे ८० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे, असे बीएमसीने सांगितले..Mumbai News: मुंबईत भारतातील पहिले मॅन्ग्रोव्ह पार्क तयार! पर्यटकांसाठी कधी आणि कुठे खुले होणार? जाणून घ्या खासियत....पुढील वर्षी मार्च (२०२६) पर्यंत हा पूल पूर्णपणे तयार होईल. पुलाचे बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी नवीन पुलाचा एक भाग प्रथम बांधला जात आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर जुन्या पुलाची पुनर्बांधणी केली जाईल. भायखळा रेल्वे स्थानकाजवळ असलेला हा पूल अनेक दशकांपासून मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करत आहे. नवीन केबल-स्टेड पूल लेनची संख्या वाढवेल. वाहतूक कोंडीपासून मुक्तता देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.