Mumbai News: वाहतूक कोंडीला रामराम! मुंबईत उभा राहतोय भारतातील सर्वात आधुनिक केबल-स्टेड पूल; कधी खुला होणार?

Byculla Cable Stayed Bridge: भायखळा केबल स्टेड ब्रिजच्या उद्घाटनाची तारीख जाहीर झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. या नवीन ब्रिजमध्ये अनेक खासियत असणार आहेत.
Byculla Cable Stayed Bridge

Byculla Cable Stayed Bridge

मुंबई : मुंबईतील रहिवासी भायखळा पूल पूर्ण होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ब्रिटिशकालीन 'वाय-ब्रिज'ची जागा घेण्यासाठी भायखळा परिसरात हा अत्याधुनिक केबल-स्टेड पूल बांधला जात आहे. हा पूल शहरातील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे एक उदाहरण आहे. महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (महारेल) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विकसित केला जात आहे.

