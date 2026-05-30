Mumbai: ब्रेकऐवजी एक्सिलरेटरवर पाय, कारखाली चिरडून महिलेसह चिमुकल्याचा मृत्यू; मुंबईत भीषण अपघात

मुलुंड : मुलुंड पश्चिमेतील एसीसी रोड परिसरात गुरुवार (ता. २८) सायंकाळी भीषण अपघात घडला. सोसायटीच्या आवारातून बाहेर पडणारी कार अचानक अनियंत्रित झाल्याने ही कार फुटपाथवर उभ्या असलेल्या नागरिकांना धडकली. यामध्ये कारखाली चिरडून एका महिलेसह दोन वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला तर एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिटी ऑफ जॉय परिसरातील निर्मल लाइफ सोसायटीसमोर दोन महिला भाजी विक्रेत्याकडून खरेदी करीत होत्या. त्यापैकी एका महिलेच्या कडेवर दोन वर्षांचे बालक होते. याच वेळी सोसायटीतील रहिवासी जयेश दीक्षित (वय ७४) हे आपली कार बाहेर काढत होते..या वेळी चालकाचा पाय ब्रेकऐवजी चुकून एक्सिलरेटरवर गेल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे ही कार वेगाने पुढे सरकत प्रथम भाजीच्या हातगाडीवर आदळली आणि त्यानंतर फुटपाथवरील महिलांना धडकली. या अपघातात नियती शाह (४४) आणि पूजा रैय्या (३०) आणि पूजाच्या कडेवर तिचा दोन वर्षांचा मुलगा राधेश कारखाली चिरडले गेले..चालकाविरुद्ध गुन्हाअपघातानंतर स्थानिकांनी तत्काळ तिघांनाही जवळील रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान जखमी नियती शाह यांचा मृत्यू झाला तर. अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असलेल्या दोनवर्षीय राधेश यांचाही मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच मुलुंड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत चालकाला ताब्यात घेत गुन्हा दाखल केला.