घरातच शत्रू पाळलाय, दानवेंना तटकरेंनी व्हिडीओ पाठवला; शिंदेंच्या आमदाराचा खळबळजनक आरोप

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी शेअर पैशांच्या बंडलाचे फोटो पोस्ट करत आमदार कोण असा प्रश्न मुख्यमंत्री फडणवीसांना विचारल्यानं खळबळ उडाली आहे. आता यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. अंबादास दानवेंनी शेअर केलेल्या व्हिडीओवरून महायुतीतच आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी तो मी नव्हेच असं स्पष्ट केलंय. तर शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी यावर खळबळजनक असा दावा केलाय. .आमदार थोरवे यांनी म्हटलंय की, अंबादास दानवेंना तो व्हिडीओ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरेंनी पाठवलेला असू शकतो. आम्ही घरातच शत्रू पाळलाय. महेंद्र दळवींचा पैशाच्या बंडलासोबतचा व्हिडीओ सुनील तटकरेंनी दानवेंना पाठवलेला असू शकतो. त्यांचं ठाकरे गटाशी साटेलोटे आहे. तटकरेंचं कुटीलनीतीचं राजकारण पाहता कदाचित त्यांनीच दानवेंना पाठवला असण्याची शक्यता असल्याचं थोरवे यांनी म्हटलंय..भाजपच्या राज्यमंत्र्याच्या सख्ख्या भावाला गांजा तस्करी प्रकरणी अटक; ४६ किलो गांजासह रंगेहाथ पकडलं.आम्ही घरातच शत्रू पाळला आहे. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपानं आणि रायगडमध्ये तटकरेंच्या रुपानं आम्ही शत्रू पाळला असल्याचं विधान आमदार थोरवे यांनी केलंय. थोरवे यांच्या विधानामुळे आता महायुतीत पुन्हा वादाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. तटकरे हे रायगड जिल्ह्यातल्या शिवसेनेच्या आमदारांना अडचणीत सातत्यानं प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही महेंद्र थोरवे यांनी केलाय..शिवसेना-भाजप-रिपाईची पारंपरिक युती असताना भाजपनं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सत्तेत सहभागी करून घेतलं. त्याचा फटका रायगडमध्ये आम्हाला बसतोय. तटकरे विरोधकांना हाताशी धरून गोष्टी करतायत. त्यामुळे तटकरेंची अंबादास दानवेंना साथ असू शकते असं आमदार थोरवे यांनी म्हटलंय.