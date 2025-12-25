मुंबई

Dombivli News:'डोंबिवलीत ठाकरे बंधूंच्या युतीचा कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष'; ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक, निवडणुकीत विजयाचा विश्वास!

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : आगामी पालिका निवडणुकींसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी युती जाहीर केली आहे. या निर्णायाचे स्वागत कल्याण-डोंबिवलीत ठाकरे गट आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात केले. या ऐतिहासिक घडामोडीचे औचित्य साधत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून श्री गणेश मंदिरापर्यंत ढोल-ताशांच्या गजरात, घोषणा देत आणि भगवे ध्वज फडकावत मिरवणूक काढली.

