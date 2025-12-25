Dombivli News:'डोंबिवलीत ठाकरे बंधूंच्या युतीचा कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष'; ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक, निवडणुकीत विजयाचा विश्वास!

डोंबिवली : आगामी पालिका निवडणुकींसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी युती जाहीर केली आहे. या निर्णायाचे स्वागत कल्याण-डोंबिवलीत ठाकरे गट आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात केले. या ऐतिहासिक घडामोडीचे औचित्य साधत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून श्री गणेश मंदिरापर्यंत ढोल-ताशांच्या गजरात, घोषणा देत आणि भगवे ध्वज फडकावत मिरवणूक काढली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.आगामी सर्व महापालिका निवडणुकांत मराठी माणसाचा, हिंदुत्वाचा भगवा फडकणार, असा ठाम विश्वास कार्यकर्त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. आज महाराष्ट्राचे एक स्वप्न पूर्ण होत आहे. अनेक वर्षांपासून मराठी माणसाची अपेक्षा होती की ठाकरे बंधू एकत्र यावेत, अशी भावना कार्यकर्त्यांतून व्यक्त झाली. गद्दारी करून सत्तेत बसलेल्या लोकांचे राजकारण महाराष्ट्राला मान्य नसल्याचा सूरही या वेळी उमटला..मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी या वेळी आक्रमक भूमिका मांडत सांगितले की, मराठी माणसाविरोधात इतर शक्ती एकत्र येत असतील, तर महापालिका निवडणुकांत मराठी माणूस आणि सर्व भाषिक नागरिक अधिक एकजुटीने उतरतील. .आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...फोडाफोडीचे, पळवापळवीचे राजकारण मराठी माणसालाच नव्हे तर इतर भाषिकांनाही मान्य नाही. पक्ष वाढवा, कार्यकर्ते घडवा, त्यांना संधी द्या; मात्र दुसऱ्यांची माणसे पळवून तिकीट देण्याचे राजकारण लोकांना पचलेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. महापालिका रणसंग्रामात सर्व भाषिक एकत्र उतरतील आणि सर्व पालिकांवर हिंदुत्वाचा भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.