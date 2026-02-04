Thane News: २०५४ पर्यंत तहान भागवणार! अमृत योजनेअंतर्गत ४२६ कोटींचा प्रकल्प; भिवंडी पालिकेचे रुपडे पालटणार

भिवंडी : शहराच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'अमृत योजना २.०' अंतर्गत ४२६ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. शहराची वाढत्या लोकसंख्येमुळे २०५४ पर्यंतची गरज लक्षात घेऊन आखण्यात आलेला हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहराला अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणी मिळणार असून दूषित पाण्याचा प्रश्नही कायमचा मिटणार आहे..शहरातील प्रत्येक भागात पुरेसा दाबाने पाणीपुरवठा करण्यासाठी लहान-मोठ्या अशा एकूण २४ पाण्याच्या टाक्या बांधल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अशोक नगर, एसटी स्टँड, नारपोली (७२ गाला), नारळी तलाव आणि वरळा मंदिर परिसर या ठिकाणी कामे सरू असून याची क्षमता १.२ दशलक्ष लिटर ते २० दशलक्ष लिटरपर्यंत आहे. पिसे धरणापासून भिवंडीपर्यंत १५ किमी लांबीची मुख्य पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पाचा तांत्रिक दृष्ट्या महत्त्वाचा भाग असलेल्या मुख्य महामार्गाखाली पाईपलाईन टाकली जाणार आहे..Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी चाकरमान्यांचा खोळंबा! मुंबई लोकल कोलमडली; ट्रेन ३० ते ४५ मिनिटे उशिराने.याशिवाय शहरांतर्गत ३९ किमीचे वितरण नेटवर्क तयार होणार. भातसा नदीवर ६०० मीटर लांब आणि आमणे नाल्यावर १३० मीटर लांब पुलाचे बांधकाम होणार, ज्यावरून पाईपलाईन आणली जाईल. जॅकवेल, पंप हाऊस आणि स्वतंत्र वीज सबस्टेशनची उभारणी केली जाईल. सध्या १० टक्के काम पूर्ण झाले असून बीएमसीच्या जागेवरील तांत्रिक अडचणी व एनओसी मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..सोनाळे आणि पिसे धरण क्षेत्रात सीमांकनाचे काम सुरू असून लवकरच कामाला गती येईल. तसेच भिवंडीकरांना दूषित पाण्यापासून कायमची सुटका मिळवून देण्यासाठी सोनाळे (१२३ एमएलडी) आणि टेमघर (५३ एमएलडी) येथे दोन भव्य जलशुद्धीकरण केंद्र उभारले जात असून, या प्रकल्पांमुळे संपूर्ण शहराला शुद्ध आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे..अब्जावधी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा, पण पायाभूत सुविधा कुठे?” ; Mumbai–Pune Expressway वरील ट्रॅफिकमुळे युवती संतप्त.२०२४ - लोकसंख्या ९,८४,४७४; मागणी१७४ एमएलडी२०३९ - लोकसंख्या १२.८४ लाख; मागणी २२२ एमएलडी२०५४ - लोकसंख्या १५.८४ लाख; मागणी २७३ एमएलडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.