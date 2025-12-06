पीएमएवाय-२ अंतर्गत रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे मिळणार! केंद्राचा राज्याला कडक आदेश; 'हा' पुनर्विकास प्रकल्प कोणता?

गोरेगावच्या आरे कॉलनी आणि दिंडोशी वनक्षेत्रातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या भागांच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी राज्य सरकारला एक योजना तयार करण्याचे आणि संबंधित योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर भारत सरकारला प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत..आरे कॉलनी आणि दिंडोशी वनक्षेत्रातील रहिवासी अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. हा मुद्दा लोकसभेतही गाजला. मुंबई वायव्येकडील खासदार रवींद्र वायकर यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आरे कॉलनी आणि दिंडोशी वनक्षेत्रातील लोकांना घरे देण्यात यावीत अशी मागणी त्यांनी केली..१५ वर्षांपासून रखडलेलं काम पूर्ण होणार! मुंबई ते गोवा महामार्गासाठी नवीन अंतिम मुदत जाहीर; महत्त्वाची माहिती समोर.वायकर यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यांनी लेखी माहिती दिली आहे की केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे बांधण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करत आहे. पंतप्रधान आवास योजना - अर्बन २ सप्टेंबर २०२४ पासून नवीन स्वरूपात सुरू करण्यात आली आहे..Indian Railway: इंडिगोची ‘ग्राउंडेड’ गोंधळगाथा; रेल्वे बनली लाखोंची अंतिम तारणहार! 7 विशेष गाड्यांची घोषणा, पण कुठे?.या योजनेद्वारे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राधिकरणामार्फत शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या लाभार्थ्यांना परवडणारी घरे आणि व्याज अनुदान योजनेद्वारे मदत दिली जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://pmay-urban.gov.in या वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागेल. त्यांनी विविध राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान आवास योजना-२ च्या नियमांनुसार योजना तयार करावी अशी सूचना केली. राज्य सरकार आणि देखरेख समितीच्या मंजुरीनंतर, हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.