पीएमएवाय-२ अंतर्गत रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे मिळणार! केंद्राचा राज्याला कडक आदेश; 'हा' पुनर्विकास प्रकल्प कोणता?

Aarey Colony and Dindoshi Redevelopment News: आरे कॉलनी आणि दिंडोशी वनक्षेत्राच्या पुनर्विकासासाठी आराखडा तयार करून सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहेत.
गोरेगावच्या आरे कॉलनी आणि दिंडोशी वनक्षेत्रातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या भागांच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी राज्य सरकारला एक योजना तयार करण्याचे आणि संबंधित योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर भारत सरकारला प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

