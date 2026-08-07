मुंबई

Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेचा विस्तार आणि वाहतूक क्षमता वाढविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी एमयूटीपी-३ प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मोठे आर्थिक पाठबळ मिळाले.
Mumbai Railway

Mumbai Railway

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- नितीन बिनेकर

मुंबई - मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेचा विस्तार आणि वाहतूक क्षमता वाढविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी एमयूटीपी-३ प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मोठे आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. ‘राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना २०२६-२७’अंतर्गत केंद्राने या प्रकल्पासाठी ४०६.५६ कोटी रुपयांची पहिली किस्त जारी केली आहे. हा निधी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एमयूटीपी-३अंतर्गत सुरू असलेल्या रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Central Government
Boost
Mumbai railway
Marathi News Esakal
www.esakal.com