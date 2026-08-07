Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज

- नितीन बिनेकरमुंबई - मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेचा विस्तार आणि वाहतूक क्षमता वाढविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी एमयूटीपी-३ प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मोठे आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. ‘राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना २०२६-२७’अंतर्गत केंद्राने या प्रकल्पासाठी ४०६.५६ कोटी रुपयांची पहिली किस्त जारी केली आहे. हा निधी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एमयूटीपी-३अंतर्गत सुरू असलेल्या रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे..नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, एमयूटीपी-३मधील राज्याच्या आर्थिक हिस्स्यासाठी केंद्राने ६१६ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. त्यापैकी ४०६.५६ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्यात आले आहेत. ही रक्कम सिडकोच्या हिस्स्यातून मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला (एमआरव्हीसी) उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.सुरुवातीला हा निधी सिडकोच्या खात्यात कर्ज म्हणून नोंदविला जाईल. त्यानंतर प्रकल्पाच्या कामांसाठी तो एमआरव्हीसीला उपलब्ध करून दिला जाईल. विशेष म्हणजे, या निधीवर ५० वर्षांच्या कालावधीत कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. त्यामुळे एमयूटीपी-३साठी राज्याच्या हिस्स्याची आर्थिक तरतूद करण्यास मोठी मदत होणार आहे..निधीचा वापर केवळ एमयूटीपी-३साठीकेंद्राकडून मिळालेल्या निधीचा वापर केवळ एमयूटीपी-३च्या मंजूर कामांसाठीच करता येणार आहे. अन्य कोणत्याही प्रकल्पासाठी किंवा कारणासाठी हा निधी वळविता येणार नाही. निधीचा वापर आणि कामांची प्रगती यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एमआरव्हीसीला दर महिन्याला खर्चाचा तसेच प्रकल्पाच्या प्रगतीचा सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाला सादर करावा लागणार आहे..राज्याचा हिस्सा ४,५९४.७१ कोटीएमयूटीपी-३मध्ये राज्य सरकारचा एकूण आर्थिक हिस्सा ४,५९४.७१ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी एमएमआरडीएचा हिस्सा ३,२८३.६० कोटी, तर सिडकोचा हिस्सा १,३११.११ कोटी रुपये आहे. केंद्राकडून मिळालेली ४०६.५६ कोटी रुपयांची रक्कम सिडकोच्या याच हिस्स्याचा भाग म्हणून दिली जाणार आहे..महाराष्ट्राला १,६८०.९६ कोटीकेंद्राच्या विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी यापूर्वीही निधी देण्यात आला आहे. एमएमआरडीएलाही या योजनेतून विविध टप्प्यांत आर्थिक मदत मिळाली आहे. आता सिडकोला प्रथमच या योजनेअंतर्गत ४०६.५६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात आतापर्यंत वितरित झालेल्या निधीची एकूण रक्कम १,६८०.९६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे..रेल्वेची क्षमता वाढविणाऱ्या कामांना बळएमयूटीपी-३अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार, अतिरिक्त रेल्वे मार्गांची उभारणी, स्थानकांचा विकास, वाहतूक क्षमता वाढविणे आणि प्रवासी सुविधांशी संबंधित विविध कामे करण्यात येत आहेत. मुंबईतील वाढती प्रवासी संख्या आणि उपनगरीय रेल्वेवरील वाढता ताण लक्षात घेता या कामांना वेग मिळणे महत्त्वाचे आहे.केंद्राकडून मिळालेल्या निधीमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील रेल्वेची क्षमता वाढविण्यासह भविष्यात प्रवाशांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करणारी अधिक सक्षम उपनगरीय रेल्वे व्यवस्था उभारण्यास मदत होणार आहे..एमयूटीपी-३ला केंद्राचा निधीमहत्त्वाचे मुद्दे- ४०६.५६ कोटी : एमयूटीपी-३साठी केंद्राचा पहिला हप्ता- ५० वर्षे : बिनव्याजी कर्ज- एमआरव्हीसीला निधी : सिडकोच्या हिस्स्यातून उपलब्ध- मासिक अहवाल : खर्च आणि कामाच्या प्रगतीचा अहवाल बंधनकारक.एमयूटीपी-३मध्ये राज्याचा वाटाएकूण : ४,५९४.७१ कोटीएमएमआरडीए : ३,२८३.६० कोटीसिडको : १,३११.११ कोटीया कामांना चालनाअतिरिक्त उपनगरीय रेल्वे मार्गस्थानकांचा विकासरेल्वेची क्षमता वाढप्रवासी सुविधांचा विस्तार सायन गर्डर टाकण्यासाठी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.