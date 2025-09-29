मुंबई

Mumbai Local चा विशेष ब्लॉक! पुढील १२ दिवस प्रवाशांचे हाल होणार, लोकलसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर परिणाम

Central Railway: मध्य रेल्वेने कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग काम हाती घेतले असून विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला आहे. यामुळे लोकलसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर परिणाम होणार आहे.
Mumbai Local Megablock
Mumbai Local MegablockESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : लोकलचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मध्य रेल्वेने कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग काम हाती घेतले आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनाने २६ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर दरम्यान विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला आहे. यावेळी कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग काम करण्यात येणार आहे. यामुळे वाहतुकीत बदल केला आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
karjat
Local Train
Mumbai Local Train
Mega block
Central Railway Bhusawal
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com