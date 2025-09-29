Mumbai Local चा विशेष ब्लॉक! पुढील १२ दिवस प्रवाशांचे हाल होणार, लोकलसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर परिणाम

मुंबई : लोकलचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मध्य रेल्वेने कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग काम हाती घेतले आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनाने २६ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर दरम्यान विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला आहे. यावेळी कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग काम करण्यात येणार आहे. यामुळे वाहतुकीत बदल केला आहे. .मध्य रेल्वेने पॉवर ब्लॉक बाबत अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार बुधवार (ता. १ ऑक्टोबर) आणि गुरुवार (ता. २ ऑक्टोबर) दरम्यान अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले आहे. यावेळी अनेक गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात आल्या आहेत. तसेच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्येही बदल केले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे..कोणत्या देशाच्या सरकारने मंत्रिमंडळात पहिला एआय मंत्री तयार केला? .०१.१०.२०२५ (बुधवार)गाड्यांच्या वाहतुकीवरील परिणामकर्जत येथून १२.००, १३.१५ आणि १५.३९ वाजता सुटणाऱ्या कर्जत-खोपोली लोकल रद्द करण्यात येतील. तसेच खोपोली येथून ११.२०, १२.४० आणि १४.५५ वाजता सुटणाऱ्या खोपोली- कर्जत लोकल रद्द करण्यात येतील..उपनगरी गाड्यांचे शॉर्ट टर्मिनेशनछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ९.०१, ९.३०, ९.५७, ११.१४ आणि १३.४० वाजता सुटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कर्जत उपनगरी गाड्या नेरळ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जातील.ठाणे येथून १२.०५ वाजता सुटणारी ठाणे- कर्जत लोकल नेरळ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून १२.२० वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस- खोपोली लोकल नेरळ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून १०.३६ वाजता व १४.४५ वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस- कर्जत लोकल अंबरनाथ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून १३.१९ वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कर्जत लोकल ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल..गाड्यांचे शॉर्ट ओरिजिनेशनकर्जत येथून १०.४३, ११.१९, १२.००, १३.००, १३.५५ आणि १५.२६ वाजता सुटणाऱ्या कर्जत- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल गाड्या नेरळ येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होतील.कर्जत येथून १३.२७ वाजता सुटणारी कर्जत- ठाणे लोकल गाडी नेरळ येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होईल.कर्जत येथून १२.२३ व १६.०० वाजता सुटणाऱ्या कर्जत- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल गाड्या अंबरनाथ येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होतील.खोपोली येथून १३.४८ वाजता सुटणारी खोपोली-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल गाडी ठाणे येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होईल..नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी किती पैसे आणि कार्यकर्ते लागतात?.लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे नियमनट्रेन क्रमांक २०४९५ जोधपूर - हडपसर एक्सप्रेस १३.०० ते १७.०० वाजेपर्यंत भिवंडी येथे नियमित केली जाईल.ट्रेन क्रमांक ११०१९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - भुवनेश्वर एक्सप्रेस १५.३७ ते १७.४० वाजेपर्यंत भिवपुरी रोड येथे नियमित केली जाईल.ट्रेन क्रमांक २२७३२ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - हैदराबाद एक्सप्रेस १५.४८ ते १७.४५ वाजेपर्यंत नेरळ येथे नियमित केली जाईल.ट्रेन क्रमांक १६५८८ बिकानेर - यशवंतपूर एक्सप्रेस १५.५० ते १८.२० वाजेपर्यंत वांगणी येथे नियमित केली जाईल.ट्रेन क्रमांक १७६१३ पनवेल - नांदेड एक्सप्रेस १६.२५ ते १८.१० वाजेपर्यंत चौक येथे नियमित केली जाईल.ट्रेन क्रमांक ११०१४ कोइम्बतूर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ११.४३ ते ११.५० वाजेपर्यंत मंकी हिल केबिन येथे नियमित केली जाईल..मेल व एक्सप्रेस गाड्यांचे रि-शेड्युलींगगाडी क्र.२२१५९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - चेन्नई एक्सप्रेस, आपल्या नियोजित वेळेऐवजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून १२.४५ ऐवजी १५.३० वाजता सुटेल.गाडी क्र. २२१०१ लोकमान्य तिलक टर्मिनस - मदुरै एक्सप्रेस, आपल्या नियोजित वेळेऐवजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून १३.१५ ऐवजी १६.०० वाजता सुटेल..'या' गाड्या उशिराने धावणारट्रेन क्रमांक 20920 एकतानगर - चेन्नई एक्सप्रेसट्रेन क्रमांक 12125 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - पुणे प्रगती एक्सप्रेसट्रेन क्रमांक 12123 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - पुणे डेक्कन क्वीनट्रेन क्रमांक 22717 राजकोट - सिकंदराबाद एक्सप्रेस..दि. २.१०.२०२५ (गुरुवार)रेल्वे वाहतुकीवरील परिणामकर्जत येथून १३.१५ वाजता सुटणारी कर्जत-खोपोली लोकल रद्द करण्यात येईल.खोपोली येथून १४.५५ वाजता सुटणारी खोपोली - कर्जत लोकल रद्द करण्यात येईल..Mumbai News: डॉक्टर भरतीचा मार्ग मोकळा! पालिका रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा सुधारणार .उपनगरी गाड्यांचे शॉर्ट टर्मिनेशनछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ९.०१, ९.३०, ९.५७ आणि ११.१४ वाजता सुटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कर्जत लोकल गाड्या नेरळ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जातील.ठाणे येथून १२.०५ वाजता सुटणारी ठाणे- कर्जत लोकल गाडी नेरळ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून १२.२० वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - खोपोली लोकल गाडी नेरळ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून १०.३६ वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कर्जत लोकल गाडी अंबरनाथ येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून १३.१९ वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कर्जत लोकल गाडी ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल..गाड्यांचे शॉर्ट ओरिजिनेशनकर्जत येथून १०.४३, ११.१९, १२.००, १३.०० आणि १३.५५ वाजता सुटणाऱ्या कर्जत - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल गाड्या नेरळ येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होतील.कर्जत येथून १३.२७ वाजता सुटणारी कर्जत - ठाणे लोकल गाडी नेरळ येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होईल.कर्जत येथून १२.२३ वाजता सुटणारी कर्जत - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल गाडी अंबरनाथ येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होईल.खोपोली येथून १३.४८ वाजता सुटणारी खोपोली - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल गाडी ठाणे येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होईल. .मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांचे नियमनट्रेन क्रमांक २२१५९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस -चेन्नई एक्सप्रेस १४.२१ ते १५.३० वाजेपर्यंत भिवपुरी रोड येथे नियमन केली जाईल.ट्रेन क्रमांक २०४९५ जोधपूर - हडपसर एक्सप्रेस १४.३० ते १५.५५ वाजेपर्यंत नेरळ येथे नियमन केली जाईल.ट्रेन क्रमांक १७२२२ लोकमान्य टिळक टर्मिनस - काकीनाडा एक्सप्रेस १४.३१ ते १६.०५ वाजेपर्यंत वांगणी येथे नियमन केली जाईल..खालील गाड्या उशीराने धावणारट्रेन क्र. ११०१९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - भुवनेश्वर एक्सप्रेसट्रेन क्र. २२७३२ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - हैदराबाद एक्सप्रेस.दरम्यान, ३ ऑक्टोबर ते १० ऑक्टोबर कालावधीत पुढील ब्लॉक्समध्ये गाड्यांच्या धावण्यावर होणाऱ्या परिणामांची माहिती नंतर दिली जाईल, असे मध्य रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.