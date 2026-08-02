मुंबई

Central Railway: मध्य रेल्वेवर ११ दिवस ट्रॅफिक ब्लॉक, अनेक गाड्यांना फटका; कधीपासून? पाहा वेळापत्रक

Central Railway LTT Traffic Block: मध्य रेल्वेवर ११ दिवस ट्रॅफिक ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत अभियांत्रिकी कामे केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
Central Railway Traffic Block

Central Railway Traffic Block

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) येथील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी मध्य रेल्वेने ४ ते १४ ऑगस्टदरम्यान सलग ११ दिवसांचा विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक जाहीर केला आहे. यामुळे दोन लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचा प्रवास ठाणे स्थानकापर्यंतच राहणार आहे.

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