Central Railway: मुंबईतील गणेशोत्सवासाठी रेल्वे सज्ज, मध्य रेल्वेची मोठी घोषणा

Ganesh Chaturthi Festival: गणेशोत्सवात मुंबईतील गणरायाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखोंची गर्दी होते. यावेळी रेल्वे स्थानकांवर होणारी गर्दी सुरळीत पार पाडण्यासाठी मध्य रेल्वेने विशेष व्यवस्था केली आहे.
मुंबई : गणेशोत्सवात मुंबईतील लालबागचा राजा, गणेश गल्लीचा बाप्पा आणि चिंचपोकळीचा चिंतामणी या प्रसिद्ध मंडपांमध्ये दर्शनासाठी दरवर्षी लाखोंची गर्दी होते. यावेळीही भाविकांचा मोठा ओघ अपेक्षित असून करी रोड, चिंचपोकळी आणि कॉटन ग्रीन या स्थानकांवर प्रचंड गर्दी उसळते. ही गर्दी सुरळीत पार पाडण्यासाठी मध्य रेल्वेने विशेष व्यवस्था केली आहे.

