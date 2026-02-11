Mumbai: पावसाळ्यात मुंबई लोकल अखंड धावणार! भूमिगत बोगदा उभारण्याचा निर्णय; पाणी साचण्यावर कायमचा उपाय, नेमकी योजना काय?

मुंबई : प्रत्येक पावसाळा मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेसाठी एक मोठे आव्हान घेऊन येतो. परंतु यावेळी भायखळा आणि ठाणे सारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर पाणी साचण्याची समस्या सोडवण्यासाठी मध्य रेल्वेने ठोस पावले उचलली आहेत. रेल्वे रुळांच्या खाली सूक्ष्म-बोगदा तंत्रज्ञानाचा वापर करून ड्रेनेज सिस्टम विकसित केली जात आहे. ज्यामुळे मुसळधार पावसात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह विस्कळीत होणार नाही. लोकल ट्रेन सेवा अखंडित सुरू राहतील याची खात्री केली जात आहे..भायखळा स्टेशन परिसरात दरवर्षी रुळांवर पाणी साचल्यामुळे गाड्यांचा वेग कमी होतो. यावर उपाय म्हणून रेल्वेने रुळांची पातळी वाढवण्याचा आणि रुळांच्या खाली लहान ड्रेनेज बोगदे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सूक्ष्म बोगद्या मुख्य नाल्यांना जोडल्या जातील, ज्यामुळे पावसाचे पाणी थेट बाहेर पडेल. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकल्पाचा भाग म्हणून भायखळा परिसरात ३५ ते ४० सूक्ष्म बोगदे बांधले जातील..Mumbai News: बोरीवलीत ‘संयमरंग उत्सव’ पार, ६४ मुमुक्षूंनी जैन दीक्षा स्वीकारली .यापूर्वी दिवा कळवा, विक्रोळी-कांजूरमार्ग आणि सायन-कुर्ला विभागांवरही याच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. जिथे पाणी साचले असूनही लोकल ट्रेनचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात सुरळीत राहिले. गेल्या वर्षी, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला दादर, सायन, कुर्ला, मस्जिद आणि सँडहर्स्ट रोड दरम्यान रुळांवर पाणी साचल्याने मध्य रेल्वेच्या लोकल सेवांवर मोठा परिणाम झाला होता. त्या अनुभवाच्या आधारे, भायखळाला आता प्राधान्य देण्यात आले आहे. पावसाळ्यापूर्वी ठाणे स्थानकावर सूक्ष्म-टनेलिंगचे काम वेगाने सुरू आहे..मध्य रेल्वेचे सीपीआरओ डॉ. स्वप्नील नीला यांनी सांगितले की, पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळा ठरू नये यासाठी सूक्ष्म बोगदे तयार केले जात आहेत. यामुळे रुळांच्या दोन्ही बाजूंनी पाणी सहजतेने वाहून जाईल, ज्यामुळे पाणी साचण्याची समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल. येथे एमबीटीएम (मायक्रो टनेल बोरिंग मशीन) वापरून ट्रेंचलेस तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! राणीच्या बागेत पांढरे सिंह, चित्ते, झेब्रा पाहायला मिळणार; कधीपासून? .ज्यामुळे गर्दीच्या शहरी भागात पृष्ठभागावरील परिणाम कमीत कमी होईल. या प्रकल्पात प्रत्येकी १.० मीटर व्यासाच्या २ x ११० मीटर पाईपलाईन टाकण्याचा समावेश आहे. दोन्ही बाजूंनी पाणी मुक्तपणे वाहू देण्यासाठी हे बोगदे ट्रॅकच्या खाली २ ते ३ मीटर अंतरावर बांधले जात आहेत. यामुळे ट्रॅकवरील पाणी साचण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.