Mumbai: पावसाळ्यात मुंबई लोकल अखंड धावणार! भूमिगत बोगदा उभारण्याचा निर्णय; पाणी साचण्यावर कायमचा उपाय, नेमकी योजना काय?

Mumbai Local Micro Tunneling Drainage System: भायखळा आणि ठाणे स्थानकांवर पाणी साचू नये म्हणून मध्य रेल्वेने मायक्रो-टनलिंग ड्रेनेज सिस्टीम सुरू केली आहे. यामुळे पाण्याचा सुरळीत प्रवाह सुनिश्चित होईल.
मुंबई : प्रत्येक पावसाळा मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेसाठी एक मोठे आव्हान घेऊन येतो. परंतु यावेळी भायखळा आणि ठाणे सारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर पाणी साचण्याची समस्या सोडवण्यासाठी मध्य रेल्वेने ठोस पावले उचलली आहेत. रेल्वे रुळांच्या खाली सूक्ष्म-बोगदा तंत्रज्ञानाचा वापर करून ड्रेनेज सिस्टम विकसित केली जात आहे. ज्यामुळे मुसळधार पावसात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह विस्कळीत होणार नाही. लोकल ट्रेन सेवा अखंडित सुरू राहतील याची खात्री केली जात आहे.

