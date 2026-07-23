Mumbai Local Safety: लोकलमधील हाणामाऱ्या, चाकूहल्ल्यांवर डिजिटल नजर; संपूर्ण मध्य रेल्वे ताफा सीसीटीव्हीच्या कक्षेत

नितीन बिनेकरमुंबई : गर्दीच्या लोकलमधील प्रत्येक प्रवास हा आता केवळ वेळेशी स्पर्धा राहिलेला नाही, तर सुरक्षिततेचाही प्रश्न बनला आहे. गेल्या काही महिन्यांत हाणामाऱ्या, चाकूहल्ले, मिरची स्प्रे, महिलांशी गैरवर्तन आणि चोरीच्या वाढत्या घटनांनी उपनगरीय रेल्वेतील सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण केली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकलमधील प्रत्येक हालचालीवर डिजिटल नजर ठेवण्यासाठी मध्य रेल्वेने सर्व डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. एकूण २,१९४ डब्यांपैकी ८८८ डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कार्यान्वित झाले असून, उर्वरित १,३०६ डब्यांमध्ये कॅमेरे बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण लोकल ताफा सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली येणार आहे..लोकलमधील अनेक गुन्ह्यांच्या तपासात पुराव्यांचा अभाव ही मोठी अडचण ठरत होती. अनेक वेळा प्रवाशांनी मोबाईलवर चित्रीत केलेल्या व्हिडिओंवरच तपासाची भिस्त होती. मात्र, सर्व डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कार्यान्वित झाल्यानंतर गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावी होणार असून, आरोपींची ओळख पटविणे, पुरावे संकलित करणे आणि त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा केवळ देखरेखीपुरती मर्यादित न राहता गुन्हे रोखण्यासाठीही प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.. जनरल डब्यांची सुरक्षा बळकटसंपूर्ण उपनगरीय ताफ्यात सीसीटीव्ही बसविण्याची मोहीम वेगाने सुरू असून, जनरल डब्यांमध्येही ही सुविधा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिली जात आहे. सध्या १,१८० जनरल डब्यांपैकी ९४ डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कार्यान्वित आहेत, तर उर्वरित डब्यांमध्ये कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच ९६ जनरल डब्यांमध्ये टॉक-बॅक प्रणाली उपलब्ध असून, उर्वरित डब्यांमध्येही ही सुविधा विस्तारली जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना नियंत्रण कक्षाशी तातडीने संपर्क साधणे अधिक सोपे होणार असून, सुरक्षाव्यवस्थाही अधिक सक्षम होईल.. महिला डब्यांमध्ये शंभर टक्के सुरक्षामहिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत मध्य रेल्वेने महिलांसाठी राखीव सर्व ७९४ डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही आणि टॉक-बॅक प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळविणे, तसेच घटनांची नोंद घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.. मोटरमन कॅबवरही डिजिटल नजरप्रवाशांच्या सुरक्षेबरोबरच लोकलच्या सुरक्षित संचालनावरही मध्य रेल्वेने भर दिला आहे. एकूण ३२० मोटरमन कॅबपैकी ७१ कॅबमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले असून, उर्वरित २५१ कॅबमध्येही टप्प्याटप्प्याने कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.. सुरक्षेला मिळणार नवे बळरेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, सीसीटीव्ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर हाणामारी, चोरी, महिलांशी गैरवर्तन, चाकूहल्ले आणि इतर गुन्ह्यांतील आरोपींचा माग काढणे अधिक वेगाने शक्य होईल. घटनांचे स्पष्ट दृश्य पुरावे उपलब्ध झाल्याने तपासाची गती वाढेल, दोषींवर तातडीने कारवाई करणे सुलभ होईल आणि लोकलमधील सुरक्षेबाबत प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ होईल..लोकल डब्यांमधील सीसीटीव्ही प्रकल्पएकूण डबे - २,१९४सीसीटीव्ही कार्यान्वित - ८८८निविदा प्रक्रियेत - १,३०६जनरल डब्यांची सद्यस्थितीएकूण डबे - १,१८०सीसीटीव्ही असलेले - ९४सीसीटीव्ही नसलेले - १,०८६टॉक-बॅक प्रणाली असलेले - ९६टॉक-बॅक प्रणाली नसलेले - १,०८४महिला डबेएकूण डबे - ७९४सीसीटीव्ही - ७९४टॉक-बॅक प्रणाली - ७९४ मोटरमन कॅबएकूण कॅब - ३२०सीसीटीव्ही बसविलेल्या - ७१उर्वरित - २५१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.