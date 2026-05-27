Mumbai: मुंबईकरांना दिलासा! वडापाव-समोसा महागणार नाही; मध्य रेल्वेची मोठी अपडेट

मुंबई : राज्यात इंधन दरवाढीसह भाज्या, फळे अशा अनेक गोष्टींचे दर वाढले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या खिशाला फटका बसत आहे. अशातच मुंबईकरांचा लाडका वडापाव आणि समोसा याचे देखील दर वाढणार असल्याची माहिती समोर आली. यामुळे मुंबईकरांच्या खिशावर आणखी भार बसणार, अशा चर्चा सुरु असताना याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेच्या स्टॉलवर मिळणाऱ्या वडापावची किंमत वाढणार असल्याची माहिती समोर आली. येत्या १ जूनपासून रेल्वे स्टॉलवरील वडापाव आणि समोसाच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र या खाद्यपदार्थांमध्ये कसलीही दरवाढ न करता, किंमत जैसे थे राहणार असल्याची माहिती, मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे..Central Railway food price hike : महागाईच्या झळा ! आता रेल्वे स्थानकांतील खाद्यपदार्थांचेही दर वाढले; सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला आणखी कात्री.नवीन दर वाढीनुसार १३ रुपयांचा वडापाव २० रुपये होणार होता. तसेच स्टॉल्सवर काही नवीन पदार्थांचाही समावेश केला जाणार होता. या दरवाढीची १ जूनपासून अंमलबजावणी केली जाणार होती. मात्र आता पुढील आदेश येईपर्यंत वडापाव आणि समोसाचे दर वाढणार नसून सध्या जुनेच दर लावण्यात येणार, अशी माहिती आहे..इतर स्नॅक्समध्येही दरवाढमध्य रेल्वेने वडापाव आणि समोसाच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याचसोबत व्हेज पफ आणि साबुदाणा वडा यांचेही भाव वाढवले जाणार असा अंदाज होता. तसेच पावभाजी, व्हेज पिझ्झा यांचे दर ५० रुपये करण्यात येणार होते. परंतु हे भाव न वाढवण्याचा निर्णय मध्ये रेल्वेने घेतला आहे.