Mumbai Accident: चांदिवलीत अपघाताचा थरार! मद्यधुंद महिलेनं चौघांना उडवलं, भरधाव वेगात कार नेत २ दुचाकींना धडक दिली अन्...

मुंबई : मुंबईतील चांदिवली परिसरात भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. एका चारचाकी कारने दोन दुचाकींना धडक दिली असून या अपघातात चार जण जखमी झाले आहेत. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी महिला कार चालकासह आणखी एका व्यक्तीला ताब्यात घेतलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील चांदिवली परिसरातील नहार शक्ती विभागात ही अपघाताची घटना घडली. या अपघातात एका कारने दोन दुचाकींना धडक दिली. या अपघातात चार जण जखमी झाले आहेत. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच कार चालवणारी महिला आणि तिच्यासोबत असलेल्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे. तसेच अपघातग्रस्त कार देखील जप्त करण्यात आली आहे..जरांगेंच्या ऑडिओ बॉम्बने महायुतीत धमाका, वाद टाळण्यासाठी शिवसेनेचं एक पाऊल मागे; शिंदेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश.जखमींची माहितीचांदिवली येथे घडलेल्या अपघातात हिमांशू परब, अजय भालेराव, संकेत जॉईल आणि निकेत कदम हे चार जण जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर सर्व जखमींना स्थानिकांच्या मदतीने नजीकच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..कार चालवणारी महिला मद्यधुंद अवस्थेतदरम्यान, या अपघातात कार चालवणारी महिला मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या आरोपाला अधिकृत माहिती समोर आली नाही. सध्या या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरु आहे.Torrent Project: 'टोरंट'साठी बेसुमार वृक्षतोड! तब्बल ३२ हजार झाडे तोडणार; पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.