Mumbai News : हाताला मेहंदी लावली म्हणून विद्यार्थीनीला वर्गातून बाहेर काढलं, पालकांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार....

हातावर मेहंदी काढल्याने चेंबूर येथील सेंट ॲन्थोनी गर्ल्स हायस्कूलने १५ ते २० विद्यार्थिनींना थेट वर्गाबाहेर काढल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. आपल्या शाळेची नियमावली दाखवून त्यांचे हात तपासून वर्गाबाहेर काढले. यामुळे याविरोधात पालकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षण विभागाने या प्रकाराची तत्काळ दखल घेऊन शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला नोटीस बजावून एका दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर शाळा सुरू झाल्या आहेत. दिवाळीच्या सणानिमित्ताने १५ ते २० मुलींनी हातावर मेंदी काढली हाेती. दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या या घटनेबाबत माहिती मिळताच स्थानिक पक्षसंघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आली. यानंतर सोमवारी शाळा व्यवस्थापनाला जाब विचारला; मात्र त्यांनाही उलटसुलट उत्तरे देण्यात आल्याचे पालकांनी सांगितले. दरम्यान, सेंट ॲन्थोनी शाळेतील हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याने या प्रकाराची शिक्षण निरीक्षक (उत्तर) डॉ. मुश्ताक शेख यांनी तत्काळ दखल घेऊन शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला नोटीस बजावली. शाळेतील या प्रकारावर पालकांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापनावर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही पालकांनी केली आहे. मुख्याध्यापिकेचे म्हणणे...शाळेच्या मुख्याध्यापिका ऑलिंडा फर्नांडीस यांनी सुरुवातीला ही माहिती चुकीची असल्याचा दावा केला. त्यानंतर त्यांनी शाळेचे ९४ वर्षांपूर्वीचे काही पीटीए नियम आहेत. त्यात नेलपॉलिश, मेहंदी काढून शाळेत येण्यास मनाई आहे. त्यामुळे मुलींचे अभ्यासात लक्ष लागत नसल्याने शाळेने मुलींच्या हितासाठी हा नियम बनवल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोणतीही तक्रार नसून पालकांना आम्ही समजावून सांगितल्याचेही त्या म्हणाल्या. अशी तक्रार पुन्हा येऊ नये!विद्यार्थिनीने हातावर मेंदी काढल्यामुळे तिला शाळेत बसू दिले नाही, अशी तक्रार आली आहे. ही बाब नियमबाह्य असल्याने यासाठी लगेच एका दिवसाच्या आत लेखी खुलासा करावा, असे आदेश डॉ. शेख यांनी दिले आहेत. तसेच यापुढे अशा प्रकारची तक्रार आपल्या शाळेकडून येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही आपल्या आदेशात त्यांनी नमूद केले आहे.