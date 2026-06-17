Sanchita Ugale: 'त्या' अर्ध्या तासाने होत्याचे नव्हते झाले, संचिताच्या वडिलांची भावनिक प्रतिक्रिया

विजय गायकवाड नालासोपारा : अभिनेत्री संचिता उगले हिच्या आत्महत्येच्या २४ तासांनंतरही तिच्या आत्महत्येचे गूढ वाढले आहे. तिच्या कुटुंबीयांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. संचिता काही काळापासून मानसिक छळाला बळी पडत होती. तिच्यावर पैशांसाठी दबाव टाकला जात होता, असा दावा करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तिच्या पालकांनी केली आहे. त्या अर्ध्या तासाने आमच्या संपूर्ण कुटुंबीयांच्या आयुष्याचा घात केला आणि आमच्या स्वप्नांचे होत्याचे नव्हते झाले, अशी भावनिक प्रतिक्रिया संचिताचे वडील मच्छिंद्र उगले यांनी दिली आहे..या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आचोले पोलिसांनी संचिताचा मोबाईल, सोशल मीडिया खात्यांशी संबंधित माहिती तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवले आहेत. तपास अधिकारी पोलिस उपनिरिक्षक रोहिणी भोसले यांनी सांगितले, की डिजिटल पुराव्यांचा तपास करण्यासाठी सायबरतज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालात गळफासामुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी डॉक्टरांचे जबाब नोंदविणे आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे..आतून तणावाखाली होती संचिताकुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, संचिता बराच काळ मानसिक तणावातून जात होती. ती अनेकदा अचानक खिन्न आणि चिंताग्रस्त दिसत असे. वैयक्तिक आयुष्यात ती अनेक समस्यांना सामोरी जात होती. तिच्या मानसिक स्थितीमुळे कुटुंबीय तिला सहसा एकटी सोडत नसत..संवाद साधला असता तर...संचिताचे वडील मच्छिंद्र उगले यांनी सांगितले, की घटनेच्या दिवशी कुटुंबातील सदस्य काही वेळासाठी बाहेर गेले होते. संचिता घरी एकटी होती. याच काळात तिने आत्महत्या केली. जर तिने आपल्या मानसिक त्रासाबाबत आणि दबावाबाबत कुटुंबीयांशी संवाद साधला असता तर तिची वेळेवर मदत करता आली असती, असेही त्यांनी सांगितले..परिचितांवर संशयमनोरंजन क्षेत्रातील किंवा ओळखीची व्यक्ती तिला मानसिक त्रास देत होती. तसेच तिच्याकडे पैशांची मागणी करून दबाव टाकला जात होता, असाही दावा करण्यात आला आहे. कुटुंबीयांनी कोणाचेही नाव जाहीर केले नसले तरी याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..मोबाईल-डिजिटल नोंदींमधून उलगडू शकते सत्यसंचिताचा मोबाईल, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, चॅट हिस्ट्री आणि समाजमाध्यमांवरील हालचालींची चौकशी केल्यास यातील महत्त्वाच्या बाबी समोर येऊ शकतात, असे कुटुंबीयांचे मत आहे. प्रत्येक बाजूची चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे..पोलिसांचा सर्व बाजूंनी तपाससध्या आचोले पोलिस आत्महत्या, मानसिक छळ, आर्थिक दबाव आणि डिजिटल पुरावांसह सर्व संभाव्य बाबींचा विचार करून तपास करीत आहेत. फॉरेन्सिक अहवाल आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतरच मृत्यूमागील नेमके कार स्पष्ट होऊ शकेल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.