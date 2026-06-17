मुंबई

Sanchita Ugale: 'त्या' अर्ध्या तासाने होत्याचे नव्हते झाले, संचिताच्या वडिलांची भावनिक प्रतिक्रिया

Sanchita Ugale Father Emotional Reaction: अभिनेत्री संचिता उगले हिच्या आत्महत्येमुळे मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ पसरली आहे. अशातच संचिताच्या वडिलांची भावनिक प्रतिक्रिया दिली आहे.
Sanchita Ugale Father Emotional Reaction

Sanchita Ugale Father Emotional Reaction

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विजय गायकवाड

नालासोपारा : अभिनेत्री संचिता उगले हिच्या आत्महत्येच्या २४ तासांनंतरही तिच्या आत्महत्येचे गूढ वाढले आहे. तिच्या कुटुंबीयांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. संचिता काही काळापासून मानसिक छळाला बळी पडत होती. तिच्यावर पैशांसाठी दबाव टाकला जात होता, असा दावा करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तिच्या पालकांनी केली आहे. त्या अर्ध्या तासाने आमच्या संपूर्ण कुटुंबीयांच्या आयुष्याचा घात केला आणि आमच्या स्वप्नांचे होत्याचे नव्हते झाले, अशी भावनिक प्रतिक्रिया संचिताचे वडील मच्छिंद्र उगले यांनी दिली आहे.

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