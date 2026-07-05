Devendra Fadnavis: अखेर प्रभुंची आठवण झाली; रामाच्या मार्गावर चालाल तरच भलं होईल, देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना सुनावलं

अयोध्या राम मंदिरातील दानपेटीतून झालेल्या चोरीच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने सुरू केलेल्या 'राम रक्षा आंदोलना'वरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. उद्धव ठाकरे यांना अखेर प्रभू रामाचे स्मरण झाले याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला आणि रामाच्या मार्गाचे अनुसरण करणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल, असेही ते म्हणाले. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी चंद्रपूर जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ या वडिलोपार्जित गावात एका कौटुंबिक कार्यक्रमाला हजेरी लावल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना हे वक्तव्य केले. उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यव्यापी "राम रक्षा आंदोलना"बद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वी रामाचा मार्ग सोडला होता, ज्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे पतन झाले. मला आनंद आहे की उद्धव ठाकरे यांना अखेर प्रभू रामाचे स्मरण झाले. जर उद्धव ठाकरे यांनी रामाच्या मार्गाचे अनुसरण केले तर ते त्यांच्यासाठी चांगले होईल. .Smart Meter : 'ना कनेक्शन, ना वीज वापर'... तरी हजार रुपयांचं बिल; स्मार्ट मीटरच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न.मला आशा आहे की ते केवळ आजच नव्हे, तर दररोज रामरक्षा म्हणतील, असं ते म्हणाले. यापूर्वी, अयोध्येतील राम मंदिरातील नैवेद्य चोरीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधत म्हटले होते की, "जर कोणी हिंदुत्वाचा गैरवापर करून मंदिर लुटले, तर हिंदू त्यांना सोडणार नाहीत. जेव्हा या देशात सत्ता स्थापन होत होती, तेव्हा श्रीरामाच्या स्तुतीपर घोषणा दिल्या जात होत्या. मला नाही वाटत की इतर कोणत्याही पक्षाने राम मंदिरासाठी शिवसैनिकांइतके काही केले असेल. त्यांनी शिलापूजन आणि रथयात्रेत भाग घेतला आणि कारसेवा करण्यासाठी अयोध्येला गेले.".त्यावेळी अनेक कारसेवकांनी आपले रक्त सांडले. मुंबई शहराने अशा गोष्टी अनुभवल्या, ज्या कदाचित इतर कोणत्याही शहराने कधी अनुभवल्या नसतील. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे लोकांच्या पाठीशी उभे राहिले. हिंदू भीती आणि हल्ल्यांच्या छायेत जगत होते आणि पाठिंबा शोधत होते. तेव्हाच त्यांच्या हातात शिवसेनेचा भगवा झेंडा ठेवण्यात आला, असं ठाकरे म्हणाले. उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, "बारा वर्षे उलटून गेली आहेत, आणि ज्या व्यक्तीसाठी आम्ही इतकी मेहनत घेतली, ती व्यक्ती आता पंतप्रधान झाली आहे. तरीही, नंतर त्यांनी अफझल खानप्रमाणे शिवसेनेला संपवण्याची शपथ घेतली.".नागपूरमध्ये जंगलराज? सहा महिन्यांत ३० पिस्तुले, ६० काडतूसं अन् तलवारी जप्त, मध्य प्रदेशातून होतेय तस्करी. भाजपच्या 'अयोध्या केवळ एक ट्रेलर होती; काशी आणि मथुरा अजून बाकी आहेत,' या घोषणेचा संदर्भ देत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "जर अयोध्या केवळ एक झलक होती, तर ते काशी आणि मथुराला कोणत्या मर्यादेपर्यंत लुटणार आहेत? आम्हाला वाटले होते की 'भगवे' सरकार सत्तेवर आले आहे. अटलजी म्हणाले होते, 'आता हिंदूंना त्रास सहन करावा लागणार नाही,' तरीही आज असे सरकार सत्तेवर आहे जे स्वतःच हिंदूंना लुटत आहे. हे खरोखरच दुर्दैवी आहे. हा आरोप करणारे मी एकटाच नाही; इतर अनेकजणही असेच करत आहेत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.