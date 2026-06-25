Sanjay Patil: एकनाथ शिंदेंकडून संजय पाटलांची पाठराखण, पण फडणवीसांनी आरसा दाखवला; शिवसेना नेत्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा पाढाच वाचला

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे गटात सामील झालेल्या लोकसभा खासदार संजय दीना पाटील यांनी पत्रकारांना धमकी दिली. त्यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली. ते म्हणाले की, "तुम्ही पुन्हा इथे आलात तर तुम्हाला मारहाण करून हाकलून देईन. हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा. मी हे पोलिसांसमोर सांगत आहे; तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा." आता यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाटील यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे..एकनाथ शिंदेंनी आपल्या पक्षनेत्याचा बचाव केला आणि पत्रकारांना दुखावण्याचा आपला हेतू नव्हता. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मी या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती गोळा करून मग तुमच्याशी सविस्तर बोलेन. मात्र, मी यावर खासदार संजय दीना पाटील यांच्याशी चर्चा केली आहे. पत्रकारांबद्दल कोणतीही नकारात्मक टिप्पणी करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता, असे त्यांनी मला सांगितले. पत्रकारांशी माझे संबंध नेहमीच सलोख्याचे राहिले आहेत. त्यांच्या भावना दुखावण्याचा माझा कोणताही हेतू नव्हता.".पत्रकारांना धमक्या देऊ नका; हिम्मत असेल तर राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जा, आदित्य ठाकरेंचे संजय पाटलांना खुले आव्हान .या विषयावर पुढे बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, "जे दररोज त्यांच्या विरोधात बोलतात, शिवीगाळ करतात, 'त्यांना तोडा, ठार मारा, त्यांच्या घरात घुसा' असे म्हणतात आणि अत्यंत खालच्या पातळीची भाषा वापरतात, ते माध्यमांचाही अपमान आहेत. ते बऱ्याच काळापासून काय बोलत आहेत हे आपण पाहिले आहे. याच गोष्टीचा संजय पाटील यांना राग आहे. संजय दीना पाटील यांच्या मनात त्या पत्रकारांविषयी कोणताही वैयक्तिक द्वेष नाही. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने पत्रकारांबद्दल अशी टिप्पणी करू नये. मी त्यांना सांगितले आहे की, जर त्यांनी पत्रकारांबद्दल कोणतेही अपमानजनक शब्द उच्चारले असतील, तर त्यांनी पुढे येऊन दिलगिरी व्यक्त करावी.".मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली . मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आतापर्यंत शिवसेना नेते आणि मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा संपूर्ण तपशील शिंदे यांच्यासमोर सादर केला. त्यांनी असा स्पष्ट इशाराही दिला की, महाआघाडीमध्ये अशी वक्तव्ये यापुढे सहन केली जाणार नाहीत..Sanjay Dina Patil Controversy : खासदार संजय दिना पाटलांची पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी, पोलिसांसमोरच अर्वाच्य शिव्या.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, "संजय दिना पाटील आता महायुतीचे खासदार आहेत आणि भविष्यात महायुती कोणत्याही खासदार, आमदार किंवा मंत्र्यांकडून अशी वक्तव्ये सहन करणार नाही." भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी पक्ष नेतृत्वाने विशेष खबरदारी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.