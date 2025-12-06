इंदू मिल स्मारकाबाबत मोठी अपडेट! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम कधी पूर्ण होईल? मुख्यमंत्र्यांनी तारीखच सांगितली

मुंबई : राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुण्यतिथी (महापरिनिर्वाण दिन) निमित्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठे विधान केले. ते म्हणाले की, मुंबईतील दादर परिसरातील इंदू मिल येथे बांधण्यात येणारे भव्य स्मारक पुढील वर्षी ६ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथे आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. आंबेडकर स्मारकाचे बांधकाम वेगाने सुरू असून, पुढील वर्षी ६ डिसेंबरपर्यंत ते पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. हे भव्य स्मारक ४.८४ हेक्टर जमिनीवर विकसित केले जात आहे..Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा.२०१३ मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ला त्याच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्त केले. या प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी झाला. बांधकाम कामाचे समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी, मे २०२२ मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती देखील स्थापन केली..या स्मारकाची कल्पना "शांती स्थळ" म्हणून केली आहे, जी शांती आणि ज्ञानाचे केंद्र आहे. स्मारकात महान समाजसुधारक आणि कायदेपंडित यांच्या आत्म्याचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतिबिंब पाडणाऱ्या बागांचा समावेश असेल. त्याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे एक प्रचंड कांस्यपदक असलेला पुतळा असेल. या संकुलात १,००० आसनांचे मोठे सभागृह, व्याख्यान कक्ष, ग्रंथालय, कॉन्फरन्स हॉल, ध्यान केंद्र, प्रदक्षिणा मार्ग, प्रशासकीय कार्यालये आणि प्रशस्त पार्किंग अशा आवश्यक सुविधा देखील असतील..Mega Block: रेल्वे प्रवाशांनी लक्ष द्या! मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, जाणून घ्या यादी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.