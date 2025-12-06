मुंबई

इंदू मिल स्मारकाबाबत मोठी अपडेट! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम कधी पूर्ण होईल? मुख्यमंत्र्यांनी तारीखच सांगितली

Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial News: इंदू मिल स्मारकाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम कधी पूर्ण होणार, याची तारीख समोर आली आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुण्यतिथी (महापरिनिर्वाण दिन) निमित्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठे विधान केले. ते म्हणाले की, मुंबईतील दादर परिसरातील इंदू मिल येथे बांधण्यात येणारे भव्य स्मारक पुढील वर्षी ६ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.

