मुंबई

Navi Mumbai: लाइव्ह शो, स्पोर्ट्स आणि इव्हेंट्सचे नवे ठिकाण... नवी मुंबई देशाचं एंटरटेनमेंट हब बनणार! सिडकोचा भव्य एरिना प्रकल्प काय आहे?

Navi Mumbai Indoor Arena: सिडकोने नवी मुंबईत देशातील पहिले जागतिक दर्जाचे बहुउद्देशीय इनडोअर मनोरंजन क्षेत्र बांधण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा प्रकल्प शहराला मनोरंजन केंद्रात रूपांतरित करेल.
Navi Mumbai Indoor Arena

Navi Mumbai Indoor Arena

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबईला जागतिक दर्जाचे मनोरंजन केंद्र आणि उत्कृष्टतेचे शहर बनवण्यासाठी सिडकोने तयारी सुरू केली आहे. सिडको म्हणते की यामुळे देशातील शहरी नियोजनाला एक नवीन दिशा मिळेल. भविष्यातील शहर म्हणून कल्पित, नवी मुंबई आजचे शहर म्हणून चमकत आहे. नवी मुंबईला देशातील थेट मनोरंजन क्रांतीचे केंद्र म्हणून स्थान देण्याचा सिडकोला अभिमान आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
cidco
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com