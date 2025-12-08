Navi Mumbai: लाइव्ह शो, स्पोर्ट्स आणि इव्हेंट्सचे नवे ठिकाण... नवी मुंबई देशाचं एंटरटेनमेंट हब बनणार! सिडकोचा भव्य एरिना प्रकल्प काय आहे?

नवी मुंबई : नवी मुंबईला जागतिक दर्जाचे मनोरंजन केंद्र आणि उत्कृष्टतेचे शहर बनवण्यासाठी सिडकोने तयारी सुरू केली आहे. सिडको म्हणते की यामुळे देशातील शहरी नियोजनाला एक नवीन दिशा मिळेल. भविष्यातील शहर म्हणून कल्पित, नवी मुंबई आजचे शहर म्हणून चमकत आहे. नवी मुंबईला देशातील थेट मनोरंजन क्रांतीचे केंद्र म्हणून स्थान देण्याचा सिडकोला अभिमान आहे..या ध्येयाकडे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, सिडकोने नवी मुंबईत देशातील पहिले प्रतिष्ठित बहुउद्देशीय इनडोअर थेट मनोरंजन क्षेत्र बांधण्यासाठी अभिव्यक्ती अभिव्यक्ती (AOF) जारी करून प्रक्रिया सुरू केली आहे. ९ डिसेंबर २०२५ पासून ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. न्यू यॉर्कमधील मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन आणि लंडनमधील २ अरेना सारख्या बहुउद्देशीय थिएटरपासून प्रेरित होऊन, हा प्रकल्प देशातील मनोरंजन पायाभूत सुविधांसाठी नवीन मानके स्थापित करेल..Farmer Scheme: महाराष्ट्राच्या योजनेची कामगिरी गिनीज बुकमध्ये; कुसुम योजना नेमकी काय? अर्ज कसा करता येईल? वाचा....२०,००० आसन क्षमता आणि २५,००० उभे राहण्याची क्षमता असलेले, हे देशातील पहिले जागतिक दर्जाचे आणि भव्य इनडोअर अरेना असेल, जे जागतिक दर्जाचे मनोरंजन कार्यक्रम, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, भव्य सांस्कृतिक महोत्सव आणि तल्लीन करणारे सादरीकरण आयोजित करेल. नवी मुंबईला जागतिक दर्जाचे मनोरंजन केंद्र आणि एक प्रमुख शहर असल्याचा अभिमान आहे. देशातील पहिले प्रतिष्ठित बहुउद्देशीय इनडोअर लाईव्ह एंटरटेनमेंट अरेना बांधण्याची प्रक्रिया येणाऱ्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक क्रांतीचा पाया आहे..हा प्रकल्प भारतीयांसाठी जागतिक दर्जाचे मनोरंजन खुले करेल, कलाकार, मनोरंजन आणि स्थानिक समुदायासाठी असंख्य संधी निर्माण करेल आणि जागतिक नकाशावर नवी मुंबईचे स्थान आणखी मजबूत करेल, प्रत्येक टप्प्यावर कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची सिडकोची वचनबद्धता दर्शवेल.- विजय सिंघल, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.Eknath Shinde: कल्याण-डोंबिवलीकरांना स्वतंत्र धरण मिळणार, पाणीटंचाईची समस्या सुटणार; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रतिपादन.सिडकोचे ध्येय म्हणजे देशातील मनोरंजन क्षेत्राचे भविष्य घडवणे, हे उद्योगातील आघाडीच्या भागधारकांसोबत भागीदारीत जागतिक दर्जाचे ज्ञान आणि कार्यक्षम क्षमता एकत्र आणणे. हा उपक्रम केवळ एकच ठिकाण निर्माण करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर सांस्कृतिक आणि आर्थिक चळवळीची सुरुवात आहे. हा प्रकल्प लक्षणीय रोजगार निर्मिती करेल, पर्यटनाला चालना देईल, नवीन उद्योग संधी निर्माण करेल आणि नवी मुंबईला थेट मनोरंजन आणि जागतिक कार्यक्रमांसाठी देशातील एक आघाडीचे शहर म्हणून स्थान देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.