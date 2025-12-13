Navi Mumbai Airport: फ्लाइट सुरू होण्यापूर्वीच नवी मुंबई विमानतळावर घुसखोरी; एकाला अटक, नेमकं काय घडलं?

नवी मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले असून लवकरच या विमानतळावरून पहिले उड्डाण होणार आहे. येत्या २५ डिसेंबरपासून म्हणजेच पुढील १२ दिवसांत नवी मुंबई विमानतळावरील विमानसेवा सुरु होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. मात्र असे असले तरीही विमानतळावर सुरक्षा भंगाचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सुरक्षा सध्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. लवकरच विमान सेवा सुरू होणार असल्याने, परवानगीशिवाय धावपट्टी आणि आसपासच्या परिसरात प्रवेश करणाऱ्या कोणालाही गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असे सांगण्यात आले..Mumbai Local: आनंदाची बातमी! नाशिक ते मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सुरू होणार, नवीन स्टेशन आणि ट्रॅकला मंजुरी, कसा असेल मार्ग?.परंतु विमानतळावरील दुसऱ्या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या एका २५ वर्षीय कामगाराने गुरुवारी सकाळी ९:३० वाजता विमानतळ धावपट्टी आणि नियंत्रण कक्षाजवळील परिसरात उडी मारली. यामुळे या कामगाराविरोधात पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..त्याचप्रमाणे, विमानतळावरील दुसऱ्या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या २५ वर्षीय कामगाराने गुरुवारी सकाळी ९:३० वाजता विमानतळ धावपट्टी आणि नियंत्रण कक्षाजवळील परिसरात उडी मारली आणि त्याच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच कामगारावर चोरीच्या उद्देशाने परवानगीशिवाय विमानतळात प्रवेश केल्याचा आरोप आहे. सीआयएसएफ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..Thane News: डोंबिवली एमआयडीसीत पुन्हा गुलाबी रस्ता, प्रदूषणाच्या समस्येकडे कोणी लक्ष देणार का?.नेमके काय घडले?नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठिकाणी सीआयएसएफ कर्मचारी विमानतळावर कडक सुरक्षा व्यवस्था राखत आहेत. यापूर्वी, विमानतळाचे काम युद्धपातळीवर करण्यासाठी अंदाजे १३,००० कामगार तैनात करण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या दीड महिन्यापासून, विमानतळाची सुरक्षा सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांकडे सोपवल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी विमानतळाच्या प्रत्येक भागात कसून तपासणी केली. यानंतर सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांनी विमानतळावर कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेतले. या कामगाराला कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.