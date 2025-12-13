मुंबई

Navi Mumbai Airport: फ्लाइट सुरू होण्यापूर्वीच नवी मुंबई विमानतळावर घुसखोरी; एकाला अटक, नेमकं काय घडलं?

NMIA Runway Intrusion: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रनवेवर घुसखोरी केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी CISF ने २५ वर्षीय मजुराला ताब्यात घेतले आहे. यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नवी मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले असून लवकरच या विमानतळावरून पहिले उड्डाण होणार आहे. येत्या २५ डिसेंबरपासून म्हणजेच पुढील १२ दिवसांत नवी मुंबई विमानतळावरील विमानसेवा सुरु होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. मात्र असे असले तरीही विमानतळावर सुरक्षा भंगाचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

