लंडनला अडकलेले नागरिक सुखरुप मुंबईत दाखल, 'वंदे भारत मिशन'ला सुरुवात

मुंबई : लंडनमध्ये अडकलेल्या 325 भारतीयांना घेऊन स्पेशल विमान लंडनमधील हिथ्रो विमानतळावरुन मायदेशी दाखल झालं आहे. केंद्र सरकारच्या वंदे भारत मिशन अंतर्गत हे विमान आज मुंबईत पोहोचलं. रविवारी मध्यरात्री दीड वाजता पहिलं विमान मुंबई विमानतळावर दाखल झालं. या विमानातून आलेल्या सर्व प्रवाशांना विविध हॉटेल्समध्ये 14 दिवसांसाठी क्वारंटाईन करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा : लॉकडाऊनमुळे नोकरी मिळत नाहीये?..घाबरू नका.. अशी मिळवा नोकरी

लंडनमध्ये गेल्या दीड महिन्यापासून काही विद्यार्थी आणि यात्रेकरु अडकले होते. त्या सगळ्यांना मुंबईत आणण्यात आलं आहे. सर्व प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या अडकलेल्या सर्वांनी केंद्र सरकारकडे भारतात परत घेऊन जाण्यासाठी व्यवस्था करावी, अशी विनंती केली होती. त्यांच्या विनंतीवरुन अखेर केंद्र सरकारनं वंदे भारत मिशन राबवलं आहे. या मिशन अंतर्गत लंडनहून पहिलं विमान आज सकाळी मुंबईत दाखल झालं.

महत्वाची बातमी : मुंबई विद्यापीठाकडून 158 परीक्षांचे नियोजन सुरू, वेळापत्रक लवकरच जाहीर होणार

आज मुंबईत दाखल होणार आणखी तीन विमान

परदेशात अडकलेले 813 भारतीयांना आज मायदेशात आणले जाईल. लंडनहून पहिले विमान दाखल झालं. त्यानंतर सिंगापूर आणि मनीला येथून दोन विमाने मुंबईत आज रात्रीपर्यंत दाखल होतील. सिंगापूरहून 243 प्रवाशांना घेऊन निघालेलं एक विमान दुपारी 12 वाजून 30 मिनिटांला मुंबईत पोहोचेल. तर तिसरे विमान मनीलाहून 241 प्रवाशांना घेऊन येणार विमान रविवारी रात्री 11 वाजता मुंबई एअरपोर्टवर दाखल होईल.

भारतात 'वंदे भारत मिशन'

परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी राबवण्यात आलेल्या वंदे भारत मिशनला आजपासून सुरुवात झाली आहे. विमान आणि जहाजातून जवळपास 15 हजार भारतीयांना टप्प्याटप्प्यानं आपल्या मायदेशी परत आणण्यात येईल. यासाठी विमानतळे आणि बंदरे पूर्णतः सज्ज केली आहेत. या लॉकडाऊन दरम्यान विदेशात जवळपास 2 लाख भारतीय अडकले आहेत. यापैकी 14 हजार 800 भारतीयांना वंदे भारत मिशन अंतर्गत भारतात आणलं जाणार आहे. जगभरातील एकूण 12 देशातून 64 विमानांद्वारे नागरिकांना भारतात आणलं जाईल.

The second flight from Singapore, AI343 to Mumbai has taken off with 243 passengers: High Commission of India in Singapore#VandeBharatMission pic.twitter.com/Ox5vZxi9UI

— ANI (@ANI) May 10, 2020