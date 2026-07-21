Maharashtra Cabinet: राज्याच्या विकासाला गती! १७७ तालुक्यांना ५ कोटींचा निधी; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठ्या निर्णयांची घोषणा

मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १७७ तालुक्यांमध्ये विकास कार्यक्रम राबवण्यासह कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, लोकायुक्त आणि लोककल्याण अशा अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या संतुलित आणि सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास या गोष्टींवर विशेष भर देण्यात आला आहे..Mumbai: पाच वर्षांत ६,५०० मेगावॉट विजेची गरज, मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, डेटा सेंटरचा थेट परिणाम .१७७ तालुक्यांना ५ कोटी रुपयांचा निधीमंत्रिमंडळाने १० जिल्ह्यांमधील निवडक १७७ तालुक्यांमध्ये एक वर्षासाठी महत्त्वाकांक्षी तालुका कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्याला ५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला जाणार आहे. तसेच आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास यासंबंधीच्या ३९ निकषांवर कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाईल. त्याचबरोबर २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना २ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर पुरस्कार देखील दिले जाणार असून कामगिरीच्या आधारावर ११ कोटी ते २१ कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जातील..शासकीय फलोत्पादन महाविद्यालय उभारणारनागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाशी संलग्न शासकीय फलोत्पादन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित जागा मंजूर करण्यात आल्या असून, गरजेनुसार कंत्राटी जागाही भरल्या जातील. या प्रकल्पासाठी १२२.३२ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे फळे, भाजीपाला आणि फुले, तसेच प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन या क्षेत्रांतील शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळेल, असा विश्वास आहे..Mumbai-Ahmedabad Highway: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला कवच; १३ ठिकाणी स्मार्ट कॅमेरे बसवणार, प्रत्येक वाहनावर करडी नजर राहणार.एनडीआरएफला तीन हेक्टर जमीनपुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात असलेल्या सादुंबरे गावात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (एनडीआरएफ) तीन हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जागेवर कायमस्वरूपी एनडीआरएफ केंद्र स्थापन केले जाणार आहे..सेवा मंडळाला दिलासानागपूरमधील सुभाष रोडवर असलेल्या अखिल भारतीय 'श्री गुरुदेव सेवा मंडळ' ही संस्था दीर्घकाळापासून सामाजिक जागृती, ग्रामीण विकास आणि लोककल्याण कार्यात गुंतलेली आहे. त्यामुळे या मंडळाच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..लोकायुक्त कार्यालयाचा विस्तार होणारमहाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम, २०२३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, लोकायुक्त कार्यालयाच्या सुधारित रचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. कार्यालयातील मंजूर पदांची संख्या ८७ वरून १४३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे संस्थेची कार्यक्षमता आणि प्रशासकीय क्षमता मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.