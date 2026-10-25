CM Devendra Fadnavis: मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास सिग्नललेस होणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील नियोजित शहर उभारण्यासाठी नैना प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या हरकती, अंतिम भूखंडांचे वाटप, रस्त्यांच्या आराखड्यांबाबतचे प्रश्न आणि कंत्राट प्रक्रियेतील अडचणी अशा कारणांमुळे नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी रखडली होती. परंतु आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या 'नैना' प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज रविवार (ता. २५) रोजी नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटप, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पूर्वेकडील जोडणीसाठी उभारण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या पुलांचे लोकार्पण केले आहे..'जी आग लागायची ती लागली', राज ठाकरेंची सरकारवर खरमरीत टीका, 'लाव रे तो व्हिडिओ' मालिकेतील जुना व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत म्हणाले....मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी भाषण करताना असे म्हटले की, ज्या वेळी विमानतळ उभ राहतं, तेव्हा ते आर्थिक चालना देणार विमानतळ बनतं. हा सर्व परिसर मोठ्या प्रमाणात अस्ताव्यस्त प्रकारे विकास होईल. त्यामुळे नेन्ना प्रकल्प या परिसरात आणायचा आणि त्यासाठी आम्ही काम सुरू केले. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री म्हणून याला मान्यता दिली होती..तिसरी मुंबई महाराष्ट्राचे ग्रोथ इंजिन होणारमहाराष्ट्र एकमेव राज्य असे आहे की, ज्यामध्ये वेगवेगळे ग्रोथ इंजिन आपण तयार केले आहेत यामध्ये सर्वात जास्त ग्रोथ इंजिन म्हणून ठाणे रायगड नवी मुंबई पालघर हे आहेत. नवी मुंबई विमानतळावर मुंबई वरून येताना वरळी ते अटल सेतू इथ पर्यंत एक ही सिग्नल नसणार , सिग्नलेस प्रवास होणार आहे. वेगवेगळे प्रकल्प हे सगळे प्रकल्प एकत्र करून या भागातील सर्व ठिकाणी पिण्याचे पाणी पोहचवण्यापर्यंत भविष्यात पर्यंत करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटले..टाइगर श्रॉफच्या शूटिंग प्रकरणात मोठी अपडेट! टीव्ही न्यूजच्या आधारे शूटर्सना मास्टरमाइंडच्या सूचना, ११ जणांना अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.