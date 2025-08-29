CM on Maratha Protest : जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण होतंय, पण नुकसानच होईल; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे. मोठ्या संख्येनं मराठा बांधव य़ा आंदोलनासाठी राज्यभरातून मुंबईत दाखल झाले आहेत. आरक्षण मिळाल्याशिवाय परतणार नाही असा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया देताना मोठे आरोप केले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. .मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला राज्यातील विविध पक्षांकडूनही पाठिंबा दिला जात आहे. विरोधकही जरांगेंच्या पाठिशी आहेत. त्यावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निशाणा साधला आहे. जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केलं जातंय आणि यामुळे फायदा न होता नुकसानच होईल असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. आजही आंदोलनाला सोयी सुविधा कोण देतंय ते बघायला मिळतंय. आमच्यासाठी हे आंदोलन राजकीय नाहीय आणि आम्ही याकडे सामाजिक चष्म्यातून पाहू असंही फडणवीस यांनी सांगितलं..Maratha Protest : मराठ्यांच्या वादळाने मुंबईत वाहतूक कोंडी, फ्री वेनंतर जेजे फ्लायओवरही बंद; कोस्टल रोडवर वाहनांच्या रांगा.भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, संपूर्ण देशात आंदोलन सुरू होतं. EWS निर्णयानंतर ओबीसीच्या बाहेर असलेल्यांनाही आरक्षण मिळालं. १० टक्के आरक्षण आणि सारथी माध्यमातून मराठा समाजाला फायदा होतोय. ओबीसी आरक्षण न जाता मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं अशी भाजपची भूमिका आहे. ओबीसीतून आरक्षण द्या हे काँग्रेस का म्हणतंय? त्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी. मराठा समाजाला १० टक्के दिलंय. यात आणखी काय देता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहे असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं..भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनीही मराठा समाजाच्या आंदोलन आणि आऱक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका मांडली. नवनाथ बन म्हणाले की, २०१४ ते २०१९ या कालावधीत फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १४ टक्के आरक्षण दिलं होतं. पण मविआच्या काळात ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण टिकलं नाही. आरक्षणाची बाजू मांडता आली नाही. पण महायुतीचं सरकार येताच शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिलं गेलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.