Women Reservation: महिलांच्या सह्या राहुल गांधींसह मविआ नेत्यांच्या थोबाडावर मारू; फडणवीस महिला आरक्षण विधेयक विरोधावरून कडाडले

मुंबई : विरोधकांच्या मेंदूमध्ये नारी शक्ती संपवण्याची संकल्पना असल्याने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांचा संविधानविरोधी चेहरा उघडा पाडला आहे. मात्र हे विधेयक पडले म्हणजे महिला आरक्षण थांबले असे होणार नाही. .महिलांनी मैदानात उतरण्याची हीच वेळ आहे. संसदेत ३३ टक्के खासदार आणि राज्याच्या विधानसभेत ३३ टक्के आमदार महिला होतील, त्याचदिवशी ही लढाई संपवू, अशा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी भाजपतर्फे वरळी येथे काढण्यात आलेल्या जन आक्रोश महिला संमेलनात दिला..लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केल्याच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या या जन आक्रोश महिला संमेलनात जमलेल्या हजारो महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी करत विरोधकांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. यावेळी राहुल गांधी तसेच काँग्रेस नेतृत्वासह महाविकास आघाडी नेत्यांच्याविरोधात संताप व्यक्त करत हजारो महिलांनी जोरदार निदर्शने केली..यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, भाजप प्रदेश महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आ. अमित साटम, महापौर रितू तावडे यांच्यासह अनेक मंत्री आणि मान्यवर उपस्थित होते..महिलांच्या सह्या थोबाडावर मारू!देशातील नारी शक्ती जागृत झाली तर आपली दुकानदारी बंद होईल. सामान्य जनता मुख्य प्रवाहात आली तर आपली मुलींसाठी असलेल्या आरक्षणाचे काय होईल, याची कल्पना असल्याने विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला; पण आता आग लावली नाही तर विरोधक प्रत्येकवेळी महिलांचा आवाज दाबत राहतील. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृती करावी लागेल. एक कोटी महिलांच्या सह्या करून त्या राहुल गांधी यांच्यासह मविआ नेत्यांच्या थोबाडावर माराव्या लागतील, असे फडणवीस म्हणाले.