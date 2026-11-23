मुंबई : आजच्या रोजगार बाजारपेठेत केवळ शैक्षणिक पदवीला फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. त्या पदवीला व्यावहारिक कौशल्ये आणि उपयोजित ज्ञानाची जोड असेल, तरच तिचे महत्त्व आहे; अन्यथा पदवी हा केवळ कागदाचा तुकडा ठरतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले..उल्हासनगर येथील सीएचएम महाविद्यालयातील कौशल्य विकासासाठी समर्पित नव्या इमारतीचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. "आजच्या जगात केवळ पदवीला काहीही महत्त्व नाही. त्या पदवीच्या माध्यमातून व्यावहारिक ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात झाली पाहिजेत. तरच त्या पदवीला अर्थ प्राप्त होतो. तुमच्याकडे पदवी आहे; पण कौशल्ये किंवा उपयोजित ज्ञान नसेल, तर ती केवळ कागदाचा तुकडा आहे," असे फडणवीस म्हणाले. .Mumbai: धान्य पाकिटात झुरळे अन् किचनमध्ये अस्वच्छता! झेप्टो, ब्लिंक कॉमर्स, आईस्क्रीम हाऊससह प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDAची कारवाई .भारताची तरुण लोकसंख्या ही देशाला जगासाठी कुशल मनुष्यबळाचा प्रमुख पुरवठादार बनण्याची अनोखी संधी असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. भारतातील नागरिकांचे सरासरी वय २७ वर्षे आहे. त्या तुलनेत चीनमधील सरासरी वय ३९ वर्षे, अमेरिकेत ४० वर्षे, पश्चिम युरोपमध्ये ४१ वर्षे, पूर्व युरोपमध्ये ४५ वर्षे, तर जपानमध्ये ४६ वर्षे आहे, असे त्यांनी नमूद केले..ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात झाली पाहिजेत. तरच त्या पदवीला अर्थ प्राप्त होतो. तुमच्याकडे पदवी आहे; पण कौशल्ये किंवा उपयोजित ज्ञान नसेल, तर ती केवळ कागदाचा तुकडा आहे," असे फडणवीस म्हणाले. भारताची तरुण लोकसंख्या ही देशाला जगासाठी कुशल मनुष्यबळाचा प्रमुख पुरवठादार बनण्याची अनोखी संधी असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. भारतातील नागरिकांचे सरासरी वय २७ वर्षे आहे. त्या तुलनेत चीनमधील सरासरी वय ३९ वर्षे, अमेरिकेत ४० वर्षे, पश्चिम युरोपमध्ये ४१ वर्षे, पूर्व युरोपमध्ये ४५ वर्षे, तर जपानमध्ये ४६ वर्षे आहे, असे त्यांनी नमूद केले..Thane Cancer Hospital : कर्करोग उपचारांसाठी मुंबईची धावपळ कमी होणार; ठाण्यात एसएसओ कॅन्सर हॉस्पिटलचे नवे केंद्र सुरू, ३० हून अधिक तज्ज्ञ डॉक्टर एकाच छताखाली.कौशल्य विकास हाच प्रगतीचा मार्ग!"तरुण लोकसंख्येला आपण कुशल मनुष्यबळात रूपांतरित केले, तर भारत केवळ स्वतःच्या गरजांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊ शकतो. कौशल्य विकास हाच भविष्यातील प्रगतीचा मार्ग आहे, असा माझा विश्वास आहे. उदयोन्मुख रोजगार बाजारपेठ आणि बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार मनुष्यबळाला कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन विकसित केले पाहिजे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.