मुंबई

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर डबल बेड मॅट्रेस अन् सोफ्यासह दुरुस्तीचा खर्च तब्बल ४० लाख; इतकी उधळपट्टी कशाला? विरोधकांचा सवाल

CM Fadnavis Varsha Bunglow : मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात दुरुस्तीसाठी ४० लाखांचा खर्च होणार असल्याच्या मुद्द्यावरून आता विरोधकांनी जोरदार टीका केलीय. रोहित पवार यांनी निविदेचे फोटो शेअर करत हल्लाबोल केला आहे.
CM Fadnavis Faces Flak Over 40 Lakh Bunglow Renovation

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगल्यातील फर्निचर आणि इतर दुरुस्तीच्या कामासाठी ४० लाखांपेक्षा जास्त खर्चाची निविदा जारी करण्यात आलीय. दोन वेगवेगळ्या निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. यात बेड मॅट्रेस, सोफा आणि इतर फर्निचर यासाठी २१ लाख रुपयांचा अपेक्षित खर्च सांगण्यात आलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात दुरुस्तीसाठी ४० लाखांचा खर्च होणार असल्याच्या मुद्द्यावरून आता विरोधकांनी जोरदार टीका केलीय. राज्यात अतिवृष्टीने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असताना दुरुस्तीसाठी ४० लाख खर्च ही पैशाची उधळपट्टी म्हणायची की वाढलेली महागाई असा सवाल त्यांनी विचारला.

Devendra Fadnavis
Mumbai
Devendra Fadnavis Latest News
Maharashtra Budget
CM Devendra Fadnavis

