ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या परिवहनसेवेत पर्यावरणपूरक सीएनजी बस येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. २०) १० नव्या सीएनजी बस परिवहनच्या ताफ्यात दाखल होणार असून, ३० नोव्हेंबरपर्यंत आणखी २५ बस आणि पुढील दोन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने शंभर सीएनजी बस उपलब्ध होणार आहेत, मात्र बसची संख्या वाढत असताना चालकांची कमतरता हा परिवहन प्रशासनासमोरील मोठा प्रश्न कायम आहे..ठाणे शहराची लोकसंख्या २२ लाखांच्या पुढे गेली असून, सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताणही वाढत आहे. प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने मार्च २०२७ पर्यंत परिवहनसेवेत ३६० नव्या पर्यावरणपूरक बस दाखल करण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये १०० इलेक्ट्रिक आणि १०० सीएनजी बस आहेत..मुंबईत एफडीएच्या कारवाईचा धडाका! ६ खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित, तीन रक्त केंद्रांचे परवाने रद्द.चालकांची कमतरता कायमपरिवहन सेवेसाठी सुमारे एक हजार चालकांची आवश्यकता आहे. सध्या खासगी ठेकेदारांमार्फत चालक उपलब्ध करून बस चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे नव्या बस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतरही त्या रस्त्यावर उतरवण्यासाठी आवश्यक चालक उपलब्ध होतील का, हा प्रश्न आहे..Prabhadevi: मोठी बातमी! प्रभादेवीतील १०१ बांधकामांवर रेल्वेची तोडक कारवाई; स्थानिकांचा विरोध, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.