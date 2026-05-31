CNG Shortage: पालघरमध्ये सीएनजीचा तीव्र तुटवडा! ३ किमी लांब वाहनांच्या रांगा, इंधनासाठी ५ तास चालक प्रतिक्षेत

मुंबई : महाराष्ट्रातील बोईसर आणि पालघर परिसरात सीएनजीच्या तीव्र तुटवड्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर घबराट पसरली आहे. गुजरात गॅसकडून होणाऱ्या सीएनजी पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने ऑटो-टॅक्सी चालक आणि व्यावसायिक वाहन मालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, सीएनजी पंपांवर चालकांच्या किलोमीटरभर लांब रांगा लागल्या आहेत..अलीकडील व्हिडिओ आणि फोटोंमधून बोईसरच्या सीएनजी पंपांची भीषण अवस्था समोर आली आहे. पंपांबाहेर वाहनांच्या रांगा २ ते ३ किलोमीटरपर्यंत लांब होत्या. चालकांना आपल्या वाहनांमध्ये इंधन भरण्यासाठी ४ ते ५ तासांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत होती. सीएनजीच्या कमतरतेमुळे प्रवासी वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे..ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि व्यावसायिक वाहन मालकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण झाला आहे. एकीकडे तीव्र उष्णता आणि दुसरीकडे तासन्तास रांगेत उभे राहण्याच्या सक्तीमुळे चालकांचा संयम संपला आहे. रांगेत थांबण्याच्या या दीर्घ तासांमुळे त्यांचा वेळ वाया जात असून, त्यांचे वेतन बुडत आहे, ज्यामुळे प्रशासन आणि गॅस कंपनीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे..या गंभीर आणि तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, चालकांनी प्रशासन आणि संबंधित सीएनजी पंप ऑपरेटर्सना तात्काळ कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. गुजरात गॅसने शक्य तितक्या लवकर नियमित आणि सुरळीत सीएनजी पुरवठा पुन्हा सुरू करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. पुरवठा पूर्णपणे सामान्य होईपर्यंत त्यांना या दैनंदिन त्रासातून दिलासा देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशीही चालकांची मागणी आहे.