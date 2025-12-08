Mumbai News: मुंबईच्या जलव्यवस्थापनाला बळ! सांडपाणी वाहतुकीसाठी नव्या ‘वॉटर टनेल'ला CRZ मंजुरी; कुठून कुठे असणार मार्ग?

मुंबई : मुंबईसाठी एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधांचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियोजित बोगद्याला कोस्टल रेग्युलेटरी झोनची मान्यता मिळाली आहे. या बोगद्याद्वारे धारावी प्रक्रिया सुविधेतून तृतीयक प्रक्रिया केलेले सांडपाणी घाटकोपरमार्गे भांडुप वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांटमध्ये वाहून नेले जाईल. धारावी सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा (WWTF) मधून भांडुप वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांटमध्ये तृतीयक प्रक्रिया केलेले पाणी घाटकोपर WWTF मार्गे वाहून नेण्यासाठी ८.४८ किमी, २.७ मीटर व्यासाच्या बोगद्यासाठी बीएमसीला कोस्टल रेग्युलेटरी झोन (CRZ) कडून मंजुरी मिळाली आहे..पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, सुमारे ३,००० कोटी रुपये खर्चाच्या बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. बीएमसीने सात एसटीपी अपग्रेड करण्यासाठी २७,३०९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. ज्यामध्ये दररोज २,४६४ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य आहे - १,२३२ एमएलडी दुय्यम प्रक्रियाद्वारे आणि १,२३२ एमएलडी तृतीयक मानकांनुसार..Weather Update: हवा प्रदूषण धोक्याच्या पातळीवर! एक्यूआयची आकडेवारी समोर; नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर.तृतीयक प्रक्रिया केलेले पाणी धारावी एसटीपीमधून घाटकोपर मार्गे भांडुप वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांटमध्ये वाहून नेले जाईल. यासाठी, जमिनीखाली १४५-१५० मीटर खोलीवर एक बोगदा बांधला जाईल. ज्याची कमाल खोली घाटकोपर येथे १५२ मीटर असेल. हा बोगदा ४१६ एमएलडी वाहून नेण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे.अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की शहरातील भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तृतीयक-प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याची शक्यता आहे..घाटकोपर एसटीपी आणि भांडुप कॉम्प्लेक्स दरम्यान प्रक्रिया केलेले पाणी फिल्टरेशन प्लांटमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी बोगद्याचा प्रस्ताव सप्टेंबर २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला. "सीआरझेड मंजुरी आता मिळाल्याने, बांधकाम पुढे जाऊ शकते. शहराच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी देखील प्रक्रिया केलेले पाणी वापरले जाऊ शकते," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले..Rapido Service: रॅपिडो बाइककडून लूट! बेकायदा प्रवासी वाहतुकीतून मनमानी भाडे आकारणी.मुंबईतील सात एसटीपी - वरळी (५०० एमएलडी), वांद्रे (३६० एमएलडी), मालाड (४५४ एमएलडी), घाटकोपर (३३७ एमएलडी), धारावी (४१८ एमएलडी), भांडुप (२१५ एमएलडी) आणि वर्सोवा (१८० एमएलडी) - एकत्रित २,४६४ एमएलडी पाणी शुद्ध करतात, तर शहराला सुमारे ४,५०० एमएलडीच्या मागणीच्या तुलनेत दररोज ३,८५०-४,००० एमएलडी पाणी मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.