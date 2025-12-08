मुंबई

Mumbai News: मुंबईच्या जलव्यवस्थापनाला बळ! सांडपाणी वाहतुकीसाठी नव्या ‘वॉटर टनेल'ला CRZ मंजुरी; कुठून कुठे असणार मार्ग?

Dharavi-Bhandup Water Tunnel Project: हे प्रक्रिया केलेले पाणी दीर्घकालीन पिण्यायोग्य वापरासाठी विचारात घेतले जाऊ शकते. ज्यामुळे सतत पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शहरासाठी आणखी एक पुरवठा स्रोत निर्माण होईल.
Dharavi-Bhandup Water Tunnel Project

Dharavi-Bhandup Water Tunnel Project

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईसाठी एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधांचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियोजित बोगद्याला कोस्टल रेग्युलेटरी झोनची मान्यता मिळाली आहे. या बोगद्याद्वारे धारावी प्रक्रिया सुविधेतून तृतीयक प्रक्रिया केलेले सांडपाणी घाटकोपरमार्गे भांडुप वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांटमध्ये वाहून नेले जाईल. धारावी सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा (WWTF) मधून भांडुप वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांटमध्ये तृतीयक प्रक्रिया केलेले पाणी घाटकोपर WWTF मार्गे वाहून नेण्यासाठी ८.४८ किमी, २.७ मीटर व्यासाच्या बोगद्यासाठी बीएमसीला कोस्टल रेग्युलेटरी झोन (CRZ) कडून मंजुरी मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Dharavi
water canal
Municipal administrators
Water Management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com