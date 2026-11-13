कोस्टल रोडच्या बोगद्यात मध्यरात्री अपघाताचा थरार! सहा वाहनांची भीषण धडक, अनेक गाड्यांचे नुकसान

मुंबई : मुंबईतील कोस्टल रोडच्या बोगद्यात सहा वाहनांचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरीही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील कोस्टल रोडच्या उत्तर वाहिनीच्या बोगद्यात सहा वाहनांचा विचित्र अपघात झाल्याची घटना घडली. १३ नोव्हेंबर, मध्यरात्री २ वाजून ३३ मिनिटांच्या सुमारास मरीन ड्राइव्ह वाहतूक विभागाच्या हद्दीत CP 9 आणि CP 10 दरम्यान मोठा अपघात घडला. अपघाताची माहिती मिळताच मलबार हिल आणि गावदेवी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. या अपघातानंतर टोईंग व्हॅनच्या मदतीने सहाही अपघातग्रस्त वाहने बोगद्याबाहेर काढण्यात आली..मुंबईकरांचा प्रवास आणखी गारेगार होणार! नव्या ई-मिडी बससाठी करार, बेस्टच्या ताफ्यात १,५०० गाड्यांची भर पडणार.तथापि, या अपघातात एकूण सहा वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणीही जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या अपघातामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून, कोस्टल रोडवरील उत्तरेकडील वाहतूक तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती. बोगद्यातून वाहने बाहेर काढल्यानंतर वाहतूक पुन्हा सुरू झाली. सध्या या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत असल्याची माहिती आहे..Maharashtra Drought: राज्यात दुष्काळाचा मोठा फटका! ६२ हजार कोटींचे पीक नुकसान; ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर.एका वाहनाच्या बोनेटमधून धुराचे लोटअपघातादरम्यान, एका वाहनाच्या बोनेटमधून धुराचे लोट येऊ लागले. यावेळी पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या मदतीने तात्काळ आग विझवली. अपघातात सामील असलेली सर्व वाहने टोइंग व्हॅनच्या साहाय्याने कोस्टल रोड बोगद्यातून बाहेर काढण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.