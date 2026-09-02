Mumbai News: 'बार्बेक्यू नेशन'मध्ये डेझर्टच्या प्लेटवर झुरळ; ग्राहकाकडून स्वच्छतेबाबत चिंता; व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईतील विरार येथे बार्बेक्यू नेशनमध्ये स्वच्छतेसंदर्भात गंभीर समस्या समोर आली आहे. येथे वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आलेल्या एका ग्राहकाने त्याच्या प्लेटवर एक झुरळ फिरत असल्याचे आढळले. या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून यामध्ये रेस्टॉरंटमधील किचनची देखील वाईट अवस्था असल्याचे दिसून येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एक ग्राहक १९ ऑगस्ट रोजी, पाच जण त्यांच्या मित्राचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी विरारमधील 'बार्बेक्यू नेशन' या रेस्टॉरंटमध्ये गेला. यावेळी त्यांच्या डेझर्टच्या प्लेटवर एक झुरळ फिरत असल्याचे दिसून आले. या घटनेचा व्हिडिओ 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाला, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि रेस्टॉरंटच्या स्वच्छतेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे..Mumbai News: VIPसाठी सामान्य नागरिकाला ढकललं, पोलिसांनी सायकल दिली फेकून; Video Viral.यश राऊत या 'एक्स' (X) वापरकर्त्याने एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये डेझर्टच्या प्लेटवर झुरळ फिरताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये, झुरळ असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर रेस्टॉरंटचे कर्मचारी ती प्लेट घेऊन जाताना दिसत आहेत. तसेच व्हिडिओमध्ये अस्वच्छ स्वयंपाकघरही दिसून येत आहे. ज्यामुळे या ठिकाणच्या स्वच्छतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, व्हिडिओ पोस्ट करत 'एक्स' (X) वापरकर्त्याने स्वच्छतेचा दर्जा निकृष्ट असूनही रेस्टॉरंटने "प्रिमियम दर" (महागडे दर) आकारले जात असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर वापरकर्त्याने व्हिडिओत 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'ला (FSSAI) टॅग करून विरारमधील या शाखेची तपासणी करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, डाइनआउट या सेवेद्वारे आरक्षण केल्यामुळे 'स्विगी'लाही टॅग केले आहे..Drug-free State: अमली पदार्थांचे २०२९पर्यंत उच्चाटन, नशामुक्त राज्यासाठी मंत्रिमंडळात सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी.FSSAIचे म्हणणे काय?FSSAI च्या अधिकृत सपोर्ट हँडलने या व्हायरल पोस्टला प्रतिसाद देत कार्यवाहीसाठी 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' ॲपद्वारे सर्व संबंधित तपशीलांसह अधिकृत अन्न सुरक्षा तक्रार नोंदवण्यास सांगितले आहे. तसेच, संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाशी संपर्क साधण्याचा सल्लाही त्यांना देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.