मुंबई

Mumbai News: 'बार्बेक्यू नेशन'मध्ये डेझर्टच्या प्लेटवर झुरळ; ग्राहकाकडून स्वच्छतेबाबत चिंता; व्हिडिओ व्हायरल

Barbeque Nation: 'बार्बेक्यू नेशन'मध्ये डेझर्टच्या प्लेटवर झुरळ आढळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा आणि रेस्टॉरंटच्या स्वच्छतेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.
Barbeque Nation Unhygienic condition

Barbeque Nation Unhygienic condition

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील विरार येथे बार्बेक्यू नेशनमध्ये स्वच्छतेसंदर्भात गंभीर समस्या समोर आली आहे. येथे वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आलेल्या एका ग्राहकाने त्याच्या प्लेटवर एक झुरळ फिरत असल्याचे आढळले. या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून यामध्ये रेस्टॉरंटमधील किचनची देखील वाईट अवस्था असल्याचे दिसून येत आहे.

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