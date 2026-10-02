Abhijeet Dipke : अभिजीत दिपके मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात? चहाच्या निमित्ताने मरीन ड्राईव्ह ठाण्यात नेले अन्...

'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरून पोलीस ठाण्यात नेल्याची घटना समोर आली आहे. दिपके यांचा आरोप आहे की, एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने त्यांना चहासाठी सोबत येण्यास सांगितले, परंतु त्यानंतर त्यांना पोलीस वाहनातून थेट पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. मात्र, मुंबई पोलिसांनी दिपके यांना ताब्यात घेतल्याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे..सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ फिरत आहे, ज्यामध्ये दावा केला आहे की गुरुवारी सायंकाळी ५ च्या सुमारास दिपके मरीन ड्राइव्हवर लोकांशी संवाद साधत असताना, एका महिला अधिकाऱ्यासह पोलीस पथकाने त्यांना मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात नेले. दिपके यांचा आरोप आहे की, चहा पाजण्याच्या बहाण्याने त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले, परंतु त्यांना चहा देण्यात आला नाही; उलट, त्यानंतर काही वेळातच त्यांना तिथून निघून जाण्यास सांगण्यात आले..CJPवर गंभीर आरोप करत बनवली नवी पार्टी, CJP-Dची घोषणा; दीपकेच्या घराबाहेर केलेलं आंदोलन.ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले आहे की, त्यांची ही चळवळ इतर अनेक राज्यांमध्ये विस्तारली जाईल आणि मागणी मान्य न झाल्यास ऑक्टोबरच्या अखेरीस दिल्लीतील जंतरमंतर येथेही आंदोलन केले जाईल..दिपके यांनी पुढे सांगितले की, त्यांची संघटना ६ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होणार नाही, तर त्याऐवजी आपली चळवळ स्वतंत्रपणे चालवण्याचा निर्णय घेईल. 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि २०२५ ची मतदार यादी भविष्यातील वापरासाठी जतन करून ठेवावी, अशी मागणीही केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.