मुंबई

Abhijeet Dipke : अभिजीत दिपके मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात? चहाच्या निमित्ताने मरीन ड्राईव्ह ठाण्यात नेले अन्...

Cockroach Janata Party : मरीन ड्राइव्हवर दिपके यांना पोलिसांनी नेल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.दिपके यांनी २ ऑक्टोबरला शिवाजी पार्क येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
Abhijeet Dipke’s Allegations About Mumbai Police Action

Abhijeet Dipke’s Allegations About Mumbai Police Action

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरून पोलीस ठाण्यात नेल्याची घटना समोर आली आहे. दिपके यांचा आरोप आहे की, एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने त्यांना चहासाठी सोबत येण्यास सांगितले, परंतु त्यानंतर त्यांना पोलीस वाहनातून थेट पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. मात्र, मुंबई पोलिसांनी दिपके यांना ताब्यात घेतल्याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे.

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