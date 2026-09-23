मुंबई

Colaba Bike Accident : बाईकस्वार डिव्हायडरला धडकले ; दोन जणांचा जागीच मृत्यू; ;अफगाण चर्च जवळील घटना

Motorcycle Crashes Into Divider Near Afghan Church : मुंबईतील कुलाबा येथील अफगाण चर्चजवळ पहाटे दुचाकी डिव्हायडरला धडकल्याने दोन अज्ञात व्यक्तींचा मृत्यू झाला.
Colaba Bike Accident

Colaba Bike Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : कुलाबा येथील अफगाण चर्चजवळ आणि पोस्ट ऑफिसच्या शेजारी आज (ता.२३) पहाटेच्या सुमारास एक भीषण रस्ता अपघात झाला. एका दुचाकीचा रस्त्यावरील दुभाजकाला (डिव्हायडर) जोरदार धडक बसल्याने झालेल्या अपघातात दोन अज्ञात व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑनड्युटी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आज सकाळी ६:०० वाजता या अपघाताची माहिती दिली. दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोन व्यक्तींचे नियंत्रण सुटल्याने त्यांची गाडी रस्ता दुभाजकाला जाऊन धडकली. या अपघातात दोघेही गंभीर जखमी झाले होते.

Colaba Bike Accident
Election Commission of India : एसआयआरवरून निवडणूक आयोगातच मतभेद; दोन आयुक्तांनी दहा महिन्यांत १४ वेळा नोंदवले आक्षेप

​घटनेची माहिती मिळताच जखमींना तातडीने उपचारासाठी जी. टी. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विवेक यांनी तपासणीनंतर दोन्ही अज्ञात व्यक्तींना दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले.

Colaba Bike Accident
'काही वाईट असेल ते माझ्याबाबत होऊ दे' बहिणीच्या प्रीमॅच्युअर बाळासाठी जुईची खाटूश्यामबाबांकडे प्रार्थना, अनुभव सांगत म्हणाली...

​अपघातातील मृतांची नावे आणि वयाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नसून पोलीस ओळख पटवण्याचे काम करत आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. मात्र अरे गणेशोत्सवात दोनच दिवसांपूर्वी पोस्टल रोड पुलावरून बीएमडब्ल्यू कार ७० फूट खोल खाली कोसळून तिघांचा मृत्यू झाल्यानंतर आज बाईक दिवाळीला धडकून झालेल्या अपघात दोघांचा जीव गेल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Mumbai
Bike
colaba police station
bike accident news Maharashtra
bike accident news
tragedy in Maharashtra
tragic accident in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com