Mumbai Crime: मानसिक त्रासाला कंटाळली, विद्यार्थिनीने उचलले कठोर पाऊल; सार्वजनिक शौचालयात जाऊन...; मुंबईतील धक्कादायक घटना

मुंबई : मुंबईत भायखळा रेल्वे स्थानकावरील महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयात एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. सुदैवाने या घटनेत मुलीचा जीव बचावला असून मानसिक तणावामुळे विद्यार्थिनीने आत्महत्या करण्याचे मोठे पाऊल उचलले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या भायखळा रेल्वे स्थानकावरील महिलांच्या सुलभ शौचालयात एका महाविद्यालयी विद्यार्थिनीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. गुरुवार (ता. ५ फेब्रुवारी) रोजी ही घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मानसिक तणावाखाली असलेल्या तरुणीने शौचालयात हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे..BMC: मुंबई महापालिकेवर ५५ काेटींचा दावा! मुंबादेवी पार्किंगचे काम राेखल्याने नाेटीस .नेमके काय घडले?भायखळा रेल्वे स्थानकावरील महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयात पीडित महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी फ्रेश होण्यासाठी गेली. मात्र खूप वेळानंतरही ती बाहेर आली नाही. त्यानंतर दरवाजा ठोठावून तसेच तिला आवाज दिल्यानंतरही तिने कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शौचालयात उपस्थित एका महिलेने ही माहिती तातडीने पोलिसांना दिली..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी अखेर दरवाजा तोडला. यावेळी विद्यार्थिनीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर पीडितेला तात्काळ उपचारांसाठी सेंट जाॅर्ज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या पीडित मुलीची प्रकृती स्थिर असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसेच मानसिक तणावातून तिने हे पाऊल उचलल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. दरम्यान, पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत..Mumbai News: तळघर, वाहनतळ म्हणजे सदनिका नव्हे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा