DCM Eknath Shinde : भविष्यात भटके-विमुक्त नाही तर, स्थिर आणि चिंतामुक्त समाज ही ओळख निर्माण झाली पाहिजे

मुंबई - भटके-विमुक्त समाजाला वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित आणि उपेक्षित राहावे लागले. मात्र, आता भविष्यात 'भटके-विमुक्त' ही त्यांची ओळख पुसली जाऊन 'स्थिर आणि चिंतामुक्त समाज' हीच त्यांची खरी ओळख निर्माण झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. अखिल भारतीय शिव भटके-विमुक्त सेनेच्या वतीने मुंबई येथे आज सोमवारी आयोजित भटके - विमुक्त हक्क, न्याय आणि विकास परिषदेत उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन 'अखिल भारतीय शिव भटक्या-विमुक्त सेने'चे राष्ट्रीय नेते तथा मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले होते..पुढे बोलताना उप मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, या घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य शासन पूर्ण ताकदीने पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही दिली. भटके - विमुक्त समाजाला सर्व क्षेत्रात समान संधी मिळवून देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. या समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, निवासाचे प्रश्न आणि मुलभूत सुविधांचा अभाव या सर्व समस्यांवर तात्काळ मात केली जाईल. महामंडळांच्या माध्यमातून योजना थेट शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून त्यांना आत्मनिर्भर केले जाईल..कार्यक्रमाचे संयोजक मंत्री संजय राठोड यांनी भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रलंबित मागण्या आणि विविध आव्हानांवर लक्ष वेधले. संजय राठोड यांनी या वंचित घटकाला संघटित करून त्यांच्या हक्कासाठी मांडलेली भूमिका कौतुकास्पद असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी, शिवसेना आणि आमचे सरकार या समाजातील प्रत्येक कुटुंबाला स्थिर आयुष्य मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असा पुनरुच्चार केला. भटके-विमुक्त समाजातील ५२ जाती-जमातींच्या अनेक वर्षांपासूनच्या समस्या अद्याप कायम आहेत. आजवर अनेक सरकारे आली आणि गेली, मात्र या समाजाच्या व्यथा आणि चिंता पूर्णपणे दूर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे भटके-विमुक्त समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता शिवसेना, मृद व जलसंधारण मंत्री तथा अखिल भारतीय शिव भटके-विमुक्त सेनेचे राष्ट्रीय नेते संजय राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली ठोस प्रयत्न करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले..भटके-विमुक्त समाजाची समृद्ध कला, परंपरा आणि संस्कृती जपण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून या समाजाला व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येईल. या माध्यमातून त्यांच्या पारंपरिक कला जगभर पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच आगामी काळात भटके-विमुक्त समाजातील युवकांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले..भटके-विमुक्त समाजाचे प्रश्न देशाच्या सर्वोच्च पातळीवर मांडण्यासाठी प्रयत्न करण्याची संजय राठोड यांची ग्वाहीपरिषदेचे मुख्य संयोजक आणि आयोजक मंत्री संजय राठोड यांनी भटके-विमुक्त समाजाच्या विविध समस्या मांडताना या समाजातील ५२ जातींच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. समाजाच्या समृद्ध परंपरा, कला आणि संस्कृतीतील अनेक घटक नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून, त्यांचे संवर्धन करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. भटके-विमुक्त समाजाला वस्ती, निवारा, मूलभूत सुविधा आणि योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. समाजाचे प्रश्न शासन, प्रशासन आणि व्यापक समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण संघटितपणे संघर्ष सुरू केला असून, भटके-विमुक्त समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. हक्कांकडून सामाजिक न्याय आणि विकासाकडे या समाजाची वाटचाल व्हावी, तसेच प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि आनंदाची पहाट यावी, हा आपला विश्वास असल्याचेही राठोड यांनी सांगितले..भटके-विमुक्त समाजाची लोकसंख्या सुमारे २० कोटींच्या आसपास असून, या समाजात देशाचे राजकारण बदलण्याची ताकद आहे. मात्र, त्यासाठी समाजाला एकत्र आणून त्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण पुढाकार घेतला असून, भटके-विमुक्त समाजाचे प्रश्न देशाच्या सर्वोच्च पातळीवर मांडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणार असल्याचे संजय राठोड यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व भटके - विमुक्त समाजातील प्रमुख व्यक्तींची लवकरच बैठक बोलावण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे संजय राठोड यावेळी म्हणाले..या परिषदेत केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ, पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई, खासदार ज्योती वाघमारे, खासदार संजय देशमुख, भटके - विमुक्त समाजाचे अभ्यासक, ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मण गायकवाड, डीएनटी फेडरेशनचे राष्ट्रीय संयोजक दिगंबर राठोड यांचीही भाषणे झाली. कार्यक्रमास आमदार दुष्यंत चतुर्वेदी, आमदार तुकाराम काथे, मुंबई महानगर पालिकेचे विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, शिवसेना सचिव संजय मोरे, भाऊ चौधरी, पश्चिम विदर्भ समन्वयक पराग पिंपळे, सलीमभाई खेतानी यांच्यासह शिवसेनेचे प्रमुख नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी आनंद कसंबे यांनी तयार केलेला 'शोध भाकरीचा' हा लघुपट दाखवण्यात आला. तर, भटके - विमुक्तांच्या समाजावर आधारित माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले..मुंबईत घडले भटके - विमुक्त समाजाच्या परंपरांचे दर्शन; महाराष्ट्रातून हजारोंची उपस्थितीया परिषदेला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भटके-विमुक्त समाजातील बेरड, बेरतर, भामटा, कैकाडी, कंजारा, कटाबू, बंजारा, पाल पारधी, राज पारधी, डोंबारी, वडार, वाघरी, छप्परबंद, गोसावी, बेलदार, भराडी, भुते, चित्रकथी, गारुडी, लोहार, गोंधळी, गोपाळ, हेलवे, जोशी, काशी कापडी, कोल्हाटी, मैराळ, मसणजोगी, नंदीवाले, पांगूळ, सिकलगार, वैदू, वासुदेव, भोई, बडरूपी, ओतारी, मरीआईवाले, गिहरा, गहारा, गुसाई, गोसाई, मुस्लिम मदारी, गवळी, दरवेशी, वाघवाले-शाह, बागडी, राजपूत भामटा, रामोशी, भारतीय इराणी, रावळ, गोल्ला आणि कडकलक्ष्मी आदी समाजघटकांतील हजारो समाजबांधव सहभागी झाले होते. या समाजबांधवांनी सायन येथील षण्मुखानंद सभागृह परिसरात सकाळपासून प्रचंड गर्दी केली. यावेळी असंख्य समाजबांधव, महिला आपल्या पारंपारिक पेहरावात उपस्थित होते. पारंपरिक वाद्य, वेशभूषा यामुळे या लोक कलावंतांनी मुंबईकरांचे लक्ष वेधून घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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