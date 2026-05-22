काँग्रेसकडून जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती! पक्षाकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी; ६९ जणांचा समावेश

मुंबई : स्थानिक पातळीवरील पक्ष मजबुतीसाठी काँग्रेसने संघटनात्मक फेरबदल सुरु केले असून बुधवारी राज्यातील ६९ नव्या जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. काँग्रेसने दिल्लीतून पक्षाच्या नूतन जिल्हाध्यक्षांची यादी जाहीर केली. या यादीत जुन्या चेहऱ्यांऐवजी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या करून काँग्रेसने संघटनेची घडी बसवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे..कोल्हापूर जिल्हा ग्रामीणच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आली आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात पक्षाने चार जिल्हाध्यक्ष नेमले आहेत. पुणे पूर्वच्या जिल्हाध्यक्षपदी प्रशांत जगताप, पुणे पश्चिमच्या जिल्हाध्यक्षपदी दीप्ती चवधरी, पुणे ग्रामीण उत्तराच्या जिल्हाध्यक्षपदी कमलाकर सातव आणि पुणे ग्रामीण दक्षिणच्या जिल्हाध्यक्षपदी लहु नवंगुणे यांची नियुक्ती झाली आहे..Uddhav Thackeray on Bacchu Kadu : उद्धव ठाकरेंचा बच्चू कडूंवर 'प्रहार', "मंत्री केलं, ही माझी चूक", कार्यकर्त्यांनी सोडली पक्षाची साथ.ठाणे शहराध्यक्षपदावरून विक्रम चव्हाण यांना हटवून त्यांच्या जागी राहुल पिंगळे यांना संधी देण्यात आली आहे. तर ठाणे ग्रामीणच्या जिल्हाध्यक्षपदी चेतनसिंग पवार यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. उल्हासनगर शहराध्यक्षपदी रोहित साळवे तर वसई-विरारच्या जिल्हाध्यक्षपदी कॅप्टन नीलेश पेंढारी यांची नियुक्ती झाली आहे.