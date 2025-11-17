Uddhav Thackeray: काँग्रेस निर्णय घ्यायला स्वतंत्र : उद्धव ठाकरे; बिहारमधून मतदानोत्तर चाचण्यांपेक्षा वेगळा निकाल

मुंबई: काँग्रेसने मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज “त्यांचा आणि माझा पक्ष स्वतंत्र आहे,” अशी भूमिका मांडली. दोन्ही पक्षांतील कथित फुटीवरही त्यांनी भाष्य केले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.‘‘उंबरठा हा शब्द याबाबतीत चुकीचा आहे. त्यांचा पक्ष त्यांचे निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहे आणि आमचा पक्ष आमचे निर्णय घेईल,” असे ते म्हणाले. बिहार निकालावर त्यांनी मत मांडले. ‘‘मतदानोत्तर चाचण्यांपेक्षा वेगळा निकाल बिहारमधून आला. जोरदार प्रचारानंतरही विरोधकांचा यामध्ये सुपडा साफ झाला, हे सर्व अनाकलनीय आहे..ज्यांच्या सभेत खुर्च्या रिकाम्या होत्या त्यांचे सरकार येते हे कळण्याच्या पलीकडचे आहे. त्यांनी दहा हजार दिले हा एक घटक होताच. विशेष म्हणजे बहुमत आल्यावरही त्यांना नेता निवडता आलेला नाही. महाराष्ट्रातही पाशवी मतदानानंतर नेता निवडायला त्यांनी काही वेळ घेतला होता,’’ असे ठाकरे म्हणाले. “बिहारची निवडणूक हे अनाकलनीय गणित आहे. मतदार यादीतून ६५ लाख नावे वगळण्यात आली होती ती परत घेतली की नाही माहिती नाही. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...आम्ही मोर्चा काढला. दुबार नोंदणी, बोगस पत्त्यावर आम्ही बोललो. पण निवडणूक आयोग काही बोलत नाही. ढिम्म आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला लोकशाही मानायची का? आमचा निवडणुकीला विरोध नाही. निवडणूक लोकशाहीचा जीव आहे. पण असा प्रकार मानायचा का? निवडणूक आयोग काही उत्तर द्यायला तयार नाही,” असे ठाकरेंनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.