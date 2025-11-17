मुंबई

Uddhav Thackeray: काँग्रेस निर्णय घ्यायला स्वतंत्र : उद्धव ठाकरे; बिहारमधून मतदानोत्तर चाचण्यांपेक्षा वेगळा निकाल

“Bihar Results Differ from Exit Polls: उंबरठा हा शब्द याबाबतीत चुकीचा आहे. त्यांचा पक्ष त्यांचे निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहे आणि आमचा पक्ष आमचे निर्णय घेईल,” असे ते म्हणाले. बिहार निकालावर त्यांनी मत मांडले. ‘‘मतदानोत्तर चाचण्यांपेक्षा वेगळा निकाल बिहारमधून आला.
Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: काँग्रेसने मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज “त्यांचा आणि माझा पक्ष स्वतंत्र आहे,” अशी भूमिका मांडली. दोन्ही पक्षांतील कथित फुटीवरही त्यांनी भाष्य केले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Congress
Uddhav Thackeray
Bihar
Mumbai
Decision
Maharashtra Politics
Bihar Election Result

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com