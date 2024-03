मुंबई

शिवसेनेच्या अरेरावीने काँग्रेस त्रस्त; सांगलीबरोबर आता मुंबईही जाण्याची शक्यता?

Loksabha Election 2024:| राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला जागा न मिळाल्याबद्दल कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे | There is resentment among the workers that the Congress, which is a national party, did not get a seat.