Mumbai News: मेट्रो स्थानकांच्या नाव बदलाला विरोध, काँग्रेसने पुकारलं आंदोलन; वाचा नेमके प्रकरण

Congress Protest Over Metro Station Renaming : सरकारने मेट्रो ३ ॲक्वा लाइन मार्गावरील स्थानकांचे व्यापारी कंपन्यांच्या नावाने नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका हाती घेतली आहे.
मुंबई : महायुती सरकारने मेट्रो ३ ॲक्वा लाइन मार्गावरील स्थानकांचे व्यापारी कंपन्यांच्या नावाने नामकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या विरोधात आज (ता. २८) मुंबई काँग्रेसतर्फे दादर येथील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिराजवळ जोरदार आंदोलन करण्यात आले.

