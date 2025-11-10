Congress Protest: फलटण डॉक्टर मृत्यू प्रकरण, काँग्रेस आक्रमक, मुंबईत वर्षा बंगला घेराव प्रयत्न; अनेक कार्यकर्ते ताब्यात

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी सातारा फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या एका महिला डॉक्टरने हॉटेलमध्ये जाऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. हातावर सुसाईड नोट लिहून पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांची नावे लिहून गळफास गेहत जीवन संपवले होते. डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडाली असून आता हे प्रकरण राजकीय वळत घेत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत फलटणमध्ये महिला डॉक्टरने केलेल्या आत्महत्या प्रकरणी तपासावर नाराजी व्यक्त करत काँग्रेसकडून आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी थेट वर्षा बंगल्यावर आंदोलन सुरू केलं असून वर्षा बंगल्याला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: बाबुलनाथ मंदिराची ‘ती’ जागा रिकामी करा, उच्च न्यायालयाकडून ‘कनिष्ठ’चा आदेश कायम.दरम्यान, यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच या ठिकाणी कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू असून मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. तथापि काँग्रेसच्या आंदोलनानंतर वर्षा बंगल्याच्या परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.