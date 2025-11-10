मुंबई

Congress Protest: फलटण डॉक्टर मृत्यू प्रकरण, काँग्रेस आक्रमक, मुंबईत वर्षा बंगला घेराव प्रयत्न; अनेक कार्यकर्ते ताब्यात

Phaltan Doctor Death Case: मुंबईत फलटणमध्ये महिला डॉक्टरने केलेल्या आत्महत्या प्रकरणी काँग्रेसकडून आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.
मुंबई : काही दिवसांपूर्वी सातारा फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या एका महिला डॉक्टरने हॉटेलमध्ये जाऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. हातावर सुसाईड नोट लिहून पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांची नावे लिहून गळफास गेहत जीवन संपवले होते. डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडाली असून आता हे प्रकरण राजकीय वळत घेत असल्याचे समोर आले आहे.

