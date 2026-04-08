Mumbai Local: मुख्य-हार्बरनंतर आता कल्याण-कसारा मार्गही कंत्राटी फेरीवाल्यांचा विस्तार; लोकल प्रवाशांच्या सुरक्षेपेक्षा महसूल महत्त्वाचा?

-नितीन बिनेकरमुंबई : सीएसएमटी-कल्याण मुख्य मार्ग आणि सीएसएमटी-पनवेल हार्बर मार्गावर १०० कंत्राटी फेरीवाल्यांची नियुक्ती केल्याची बातमी सकाळने प्रकाशित केल्यानंतर प्रवासी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच आता ही योजना कल्याण-कसारा मार्गावरही विस्तारण्याची तयारी सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आधीच जीवघेण्या गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे..Satara District Bank: राज्य सरकारकडून सातारा जिल्हा बँकेच्या भरतीला स्थगिती; भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार, कायदेशीर लढ्याला यश!.मध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सकाळला दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आणि हार्बर मार्गावरील निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता येत्या काही दिवसांत कल्याण-कसारा मार्गावरील लोकल गाड्यांमध्येही कंत्राटी फेरीवाल्यांसाठी निविदा काढण्याची तयारी सुरू आहे. या संभाव्य निर्णयामुळे गर्दीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून रेल्वे महसूल वाढीवर भर देत असल्याची टीका प्रवाशांकडून होत आहे.आधीच प्रचंड गर्दीमुळे धोकादायक ठरलेल्या लोकल प्रवासात या निर्णयामुळे आणखी अडथळे निर्माण होऊन अपघाताचा धोका वाढेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेपेक्षा महसूल महत्त्वाचा ठरत आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे..- रेल्वे महाव्यवस्थापकांना पत्रमुंबई उपनगरीय लोकलमध्ये फेरीवाल्यांना विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांकडे पत्राद्वारे केली आहे. प्रवासी संघटनांना विश्वासात न घेता घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध करत तातडीने संयुक्त बैठक बोलवावी, तसेच प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देत हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे..या प्रतिक्रिया फ़ोटोसहित घ्याहा निर्णय म्हणजे प्रवाशांच्या जिवाशी खेळलोकलमध्ये उभे राहायलाही जागा नसते. अशा परिस्थितीत फेरीवाल्यांना परवानगी देणे म्हणजे प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ आहे. रेल्वेने आधी गर्दी कमी करण्यावर लक्ष द्यायला हवे.- राहुल आंब्रे, प्रवासी डोंबिवली.फेरीवाल्यांमुळे चढण्या-उतरण्यात अडथळे'मुंबई लोकलमध्ये फेरीवाले डब्यात येताच प्रवाशांना चढणे-उतरणे खूप कठीण होते. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून रेल्वेने फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा.- सुवर्णा पवार, महिला प्रवासी.प्रवाशांच्या मागणीचा आधार काय?लोकलमध्ये फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याची किती प्रवाशांकडून मागणी झाली होती, हे रेल्वेने स्पष्ट करावे. प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष देण्याऐवजी हा निर्णय त्यांच्या अडचणीत आणखी भर घालणारा आहे,''- निखिल लोखंडे, ठाणे.Land Acquisition: उच्च न्यायालयाचा दणका! जमिनी मालकांना योग्य मोबदला द्या, नॅशनल हायवेज ॲथॉरिटीला आदेश, जमिनीचा मोबदला दाखवला 'शून्य'.गर्दी कमी करण्याच्या प्रयत्नांना रेल्वेचाच धक्काएकीकडे राज्य सरकार लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे, तर दुसरीकडे मध्य रेल्वे अशा निर्णयांमधून गर्दीत भर घालत असल्याचे दिसत आहे. मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी याकडे तातडीने लक्ष देऊन कंत्राट रद्द करावे, अन्यथा या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहोत.- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ.