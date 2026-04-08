मुंबई

Mumbai Local: मुख्य-हार्बरनंतर आता कल्याण-कसारा मार्गही कंत्राटी फेरीवाल्यांचा विस्तार; लोकल प्रवाशांच्या सुरक्षेपेक्षा महसूल महत्त्वाचा?

Kalyan Kasara ferry service expansion safety concerns: कल्याण-कसारा मार्गावरही कंत्राटी फेरीवाल्यांचा विस्तार; जीवघेण्या गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेपेक्षा महसूल वाढीला प्राधान्य देत असल्याची टीका
Mumbai Local
Mumbai Local sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-नितीन बिनेकर

मुंबई : सीएसएमटी-कल्याण मुख्य मार्ग आणि सीएसएमटी-पनवेल हार्बर मार्गावर १०० कंत्राटी फेरीवाल्यांची नियुक्ती केल्याची बातमी सकाळने प्रकाशित केल्यानंतर प्रवासी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच आता ही योजना कल्याण-कसारा मार्गावरही विस्तारण्याची तयारी सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आधीच जीवघेण्या गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
district
Mumbai Local Train
harbour railway
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.