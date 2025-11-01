Mumbai: महिलेचा स्कर्ट ओढणे आणि शिट्टी वाजवणे हा गुन्हाच...! मुंबईतील न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आरोपीला सुनावली 'अशी' शिक्षा

महाराष्ट्रातील एका न्यायालयाने महिलांशी असभ्य वर्तनाबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. अलिकडेच एका ऐतिहासिक निर्णयात बोरिवलीच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, महिलेला शिट्टी वाजवणे आणि तिचा स्कर्ट ओढणे हा अश्लीलतेचा गुन्हा आहे. हा गुन्हा थेट महिलेच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करतो. या प्रकरणात आरोपीला सहा महिने तुरुंगवास आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली..या प्रकरणातील निकाल बराच काळानंतर आला आहे हे उल्लेखनीय आहे. या प्रकरणात, कांदिवली पश्चिमेकडील चारकोप येथील भगवती हॉस्पिटलजवळ एक महिला २०१३ पासून पाणीपुरीचा स्टॉल चालवत होती. एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने तिला हा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत केली होती. २२ एप्रिल २०१३ रोजी, ती महिला कांदिवलीच्या चारकोप परिसरात तिचा स्टॉल चालवत होती. .Water Supply Cut: नवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! १८ तास पाणीबाणी, कधी अन् कुठे?.तिने तिचा स्टॉल पार्क केला आणि जवळच्या दुकानात गेली. त्याच क्षणी, आरोपी प्रशांत अरविंद गायकवाड त्याच्या बहिणीसह तेथे आला. त्याने गाडीचे नुकसान केले. हे कळताच ती महिला गाडीकडे धावली. तक्रारदार तिच्या गाडीकडे गेल्यावर आरोपीने तिचा स्कर्ट ओढला आणि तिच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर, महिला आणि तरुणामध्ये वाद झाला, ज्यामध्ये तरुणाने महिलेचा विनयभंग केला. .Raj Thackeray: पुण्यात १,०२,००२ दुबार मतदार; इतर शहरांची परिस्थिती काय? राज ठाकरेंनी सांगितली आकडेवारी.या भांडणानंतर, महिलेने चारकोप पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. सरकारी वकिलांनी प्रभावीपणे असा युक्तिवाद केला की आरोपीने महिलेचा विनयभंग केला होता. न्यायालयाने आरोपीने तिचा विनयभंग केल्याचे सिद्ध केले. सुनावणीनंतर, बोरिवलीच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपी प्रशांत गायकवाड याला दोषी ठरवले आणि त्याला सहा महिने तुरुंगवास आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.