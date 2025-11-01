मुंबई

Mumbai: महिलेचा स्कर्ट ओढणे आणि शिट्टी वाजवणे हा गुन्हाच...! मुंबईतील न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आरोपीला सुनावली 'अशी' शिक्षा

Whistling At Woman Case: स्कर्ट ओढणे आणि शिट्टी वाजवणे हा गुन्हा आहे. मुंबईतील एका न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा सुनावली आणि दंडही ठोठावला आहे. यामुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
महाराष्ट्रातील एका न्यायालयाने महिलांशी असभ्य वर्तनाबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. अलिकडेच एका ऐतिहासिक निर्णयात बोरिवलीच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, महिलेला शिट्टी वाजवणे आणि तिचा स्कर्ट ओढणे हा अश्लीलतेचा गुन्हा आहे. हा गुन्हा थेट महिलेच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करतो. या प्रकरणात आरोपीला सहा महिने तुरुंगवास आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

