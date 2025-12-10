Mumbai Crime: आधी अश्लील हावभाव, नंतर आरडाओरड करताच रिक्षातून बाहेर ढकलल अन्...; चालकाचं मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य

मुंबई : राज्यभरात क्राइमच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर रिक्षाचालकाने विनयभंग केल्याचा प्रकार घडल्याचा समोर आला आहे. रिक्षामध्ये तरुणी एकटी असताना त्याचा गैरफायदा घेत तिला अश्लील हावभाव करून दाखवले. या घटनेनंतर मुलीने मदतीसाठी हाक मारताच तिला धावत्या रिक्षामधून बाहेर ढकलले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (८ डिसेंबर) रोजी मालाड पश्चिम येथे ही घटना घडली. एक १७ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी कॉलेज संपल्यानंतर दुपारी ४.३० च्या सुमारास नेहमीप्रमाणे रिक्षासाठी थांबली होती. मालाड येथील एस.व्ही. रोडवर ऑटोरिक्षा शोधत असताना एक रिक्षाचालक तिथे येताच विद्यार्थिनीने चालकाला सुराणा हॉस्पिटल, ओरलेम, मालाड पश्चिमेला घेऊन जाण्यास सांगितले..SSC-HSC Exam: दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर पालिका निवडणुकांचे सावट!.रिक्षामध्ये बसल्यानंतर सुरुवातीला विद्यार्थिनी ऑटोरिक्षाच्या उजव्या बाजूला बसली. मात्र चालकाने तिला रस्त्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले आणि ती एकटी असल्याने तिला मधल्या सीटवर बसण्याची विनंती केली. तसेच तरुणीने सांगितलेल्या मार्गानेही तो न जाता वेगळ्या मार्गाने गाडी चालवत होता. तसेच रिक्षाचालक आरशातून विद्यार्थिनीकडे पाहून तिला अनेकदा अश्लील हावभाव केले..या घटनेमुळे विद्यार्थिनी घाबरली असल्यामुळे तिने रिक्षा थांबवण्यास सांगितले. मात्र त्याऐवजी, त्यानेक रिक्षाचालकाने वेग वाढवला. घाबरून ती ओरडू लागली, परंतु त्याने तिला धमकी दिली. थोड्या शांततेनंतर, ती पुन्हा ओरडली. यावेळी, त्याने तिला ऑटोरिक्षातून बाहेर ढकलले. यानंतर विद्यार्थिनी घरी पोहोचताच तिच्या आई आणि बहिणीसह मालाड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेली..Mumbai News: दिवसातून ५ वेळा मशिदींवरील भोंगा वाजणार, सर्वोच्च न्यायालयाची नियमावली जारी!.दरम्यान, मालाड पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिताच्या कलम ७९ (महिलेच्या विनयभंग) आणि १०९ (हत्येचा प्रयत्न) तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम १२ (मुलाचा लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. आरोपी रिक्षा चालकाचे नाव केशव यादव (५४) असून तो कांदिवली पश्चिमेचा रहिवासी आहे.मालाड पोलिसांनी सध्या अटक केली असून पुढील चौकशी सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.