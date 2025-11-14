Crime: आधी जाळ्यात ओढलं, बळजबरीनं लिंग बदल शस्त्रक्रिया, नंतर ब्लॅकमेल अन्...; ट्रान्सजेंडर टोळीचं तरुणासोबत नको ते कृत्य

मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. मालाड येथील एका १९ वर्षीय बीकॉमच्या विद्यार्थ्याने स्थानिक ट्रान्सजेंडर टोळीने त्याला लिंग बदल शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले. ब्लॅकमेल केले आणि दीर्घकाळ शारीरिक आणि भावनिक छळ केला, असा गंभीर आरोप करणारी तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. .कुरार गावातील अप्पापाडा येथे राहणाऱ्या या तरुणाने पोलिसांना सांगितले की, त्याची पहिली मैत्री सुमारे दीड वर्षांपूर्वी कावेरीशी झाली. जिला कार्तिक वेदमणी निकम म्हणूनही ओळखले जाते. या संबंधातून त्याची भेट नेहा खानशी झाली. जिला नेहा इप्टे म्हणूनही ओळखले जाते. जी मालवणी परिसरात कार्यरत असलेल्या ट्रान्सजेंडर गटाचे नेतृत्व करत होती आणि हळूहळू त्याच्यावर प्रभाव वाढवत होती..Fishing Rules: मासेमारी करताना 'या' नियमांचे करावे लागणार पालन, सरकारकडून मच्छीमारांसाठी नवे नियम जारी.विद्यार्थ्याने आरोप केला आहे की, त्याला ५ ऑगस्ट रोजी नेहाच्या घरी बोलावण्यात आले होते. जिथे नेहा, कावेरी, भास्कर शेट्टी आणि माही यांनी त्याच्यावर लिंग परिवर्तनासाठी दबाव आणला होता. जेव्हा त्याने नकार दिला तेव्हा त्यांनी त्याला एका खोलीत बंदिस्त केले. त्याच्यावर हल्ला केला आणि त्याला अश्लील कृत्ये करण्यास भाग पाडले जे रेकॉर्ड केले गेले. .त्यानंतर आरोपींनी पैसे उकळण्यासाठी व्हिडिओचा वापर केला. ज्यामुळे त्याच्या आईला भीतीपोटी दहा हजार रुपये पाठवण्यास भाग पाडले गेले. पुढील दोन महिन्यांत त्यांनी अधिक पैशांची मागणी करून सार्वजनिक ठिकाणी त्याचा अपमान करून त्याच्यावर शारीरिक हल्ला केला. त्याला साडीने क्रॉस ड्रेस करण्यास भाग पाडून आणि भीक मागण्यास भाग पाडून छळ वाढवल्याचा आरोप आहे..तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, २८ ऑक्टोबर रोजी नेहा, तिचा पती सोहेल खान, त्यांचा दत्तक मुलगा भास्कर आणि इतरांनी त्याला गुजरातमधील सुरत येथील रिपल मॉलजवळील रुग्णालयात नेले. तेथे त्याला कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात आले. त्याच्या संमतीशिवाय लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्याला मुंबईत परत नेल्यानंतर नेहाने त्याच्या शस्त्रक्रियेच्या जखमांवर गरम पाणी ओतले. त्याला घरातील कामे करण्यास भाग पाडले..BMC Election: पक्षप्रवेश फिके, पण बॅनरबाजी ठसठशीत! डोंबिवलीत भाजप शिंदे गटाचे शक्तीप्रदर्शन .तसेच त्याच्या सुटकेसाठी साडेचार लाख रुपयांची मागणी केली असा दावा त्याने केला आहे. अखेर ४ नोव्हेंबर रोजी तो किशोर पळून जाण्यात यशस्वी झाला. परंतु काही वेळातच त्याचे पुन्हा अपहरण करण्यात आले. जोपर्यंत एका स्थानिक रहिवाशाने हस्तक्षेप करून त्याला सोडवण्यास मदत केली नाही. प्रकरण पुढील कारवाईसाठी मालवणी पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी सुरुवातीला कुरार पोलीस ठाण्यात शून्य एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. .एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीडितेच्या सविस्तर जबाबाच्या आधारे, आरोपींवर गुन्हेगारी कट, अपहरण, लैंगिक अत्याचार, खंडणी आणि जबरदस्तीने वैद्यकीय विच्छेदन या कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित चार जणांना अटक केली आहे. सध्या सर्व दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी, अतिरिक्त संशयितांची ओळख पटविण्यासाठी आणि प्रकरण पुढे सरकत असताना सहाय्यक पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.