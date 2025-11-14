मुंबई

Crime: आधी जाळ्यात ओढलं, बळजबरीनं लिंग बदल शस्त्रक्रिया, नंतर ब्लॅकमेल अन्...; ट्रान्सजेंडर टोळीचं तरुणासोबत नको ते कृत्य

Mumbai Youth Gender Reassignment Surgery By Transgender: मालाडमधील एका १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने एका ट्रान्सजेंडर टोळीवर त्याचे अपहरण केल्याचा आणि लिंग बदल शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला आहे.
Mumbai Youth Gender Reassignment Surgery By Transgender

Mumbai Youth Gender Reassignment Surgery By Transgender

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. मालाड येथील एका १९ वर्षीय बीकॉमच्या विद्यार्थ्याने स्थानिक ट्रान्सजेंडर टोळीने त्याला लिंग बदल शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले. ब्लॅकमेल केले आणि दीर्घकाळ शारीरिक आणि भावनिक छळ केला, असा गंभीर आरोप करणारी तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
abuse
crime news marathi
Mumbai Crime
Transgenders
Transgender surgery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com