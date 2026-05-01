Crime: जमिनीच्या वादातून तरुणाला संपवलं; नंतर मृतदेहाची जंगलात विल्हेवाट, ठाण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टारला अटक, १२ वर्षांनी गूढ उलगडलं

ठाण्यातून एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. ज्यामुळे सर्वांना धक्का बसला आहे. अनेक वर्षांपासून बेपत्ता व्यक्तींच्या फाईल्समध्ये दडलेले एक प्रकरण आता एका भयानक सत्यासह उघडकीस आले आहे. सोशल मीडियावर 'रील स्टार' म्हणून ओळखला जाणारा एक व्यक्ती एक निर्दयी मारेकरी असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ वर्षे जुन्या या अपहरण आणि हत्या प्रकरणाचा छडा लावत गुन्हे शाखेने सुरेंद्र पांडुरंग पाटील (५५) याला त्याचे दोन साथीदार, चंद्रकांत गायकवाड आणि सुरेश देगावत उर्फ छोटू (३२) यांच्यासह अटक केली आहे. २०१४ मध्ये, २३ वर्षीय करण बागुल डोंबिवलीच्या दावडी परिसरातून अचानक गायब झाला. कुटुंबीयांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यात अपहरणाची तक्रार दाखल केली. परंतु पोलिसांना बराच काळ कोणताही ठोस पुरावा सापडला नाही. हे प्रकरण हळूहळू मागे पडले. .अलीकडेच मिळालेल्या एका माहितीमुळे, या प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले. गुन्हे शाखेने एका संशयिताला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली. ज्याने हत्येमागील संपूर्ण रहस्य उघड केले. ७ एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून झालेला आर्थिक वाद हे यामागील कारण होते. ४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी करणचे अपहरण करून त्याला दावडी येथील पाटील यांच्या कार्यालयात आणण्यात आले. .तिथे सुरेंद्र पाटील याने लोखंडी सळीने त्याच्या डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर वारंवार प्रहार करून त्याला जागीच ठार केले. हत्येनंतर, आरोपींनी पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह एका गाडीत टाकून मुरबाड येथील बारवी धरणाजवळच्या जंगलात फेकून दिला. त्यावेळी मृतदेह अज्ञात असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. परंतु आता फेरतपासणीत त्याची ओळख करण बागुल अशी निश्चित झाली आहे..पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना २ मे २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. हत्येमध्ये वापरण्यात आलेला लोखंडी सळईही जप्त करण्यात आला आहे. डीसीपी अमर सिंग जाधव यांनी सांगितले की, हे प्रकरण १२ वर्षे जुने असले तरी, तांत्रिक आणि गुप्त माहितीच्या आधारे ते सोडवण्यात आले. या कटात आणखी कोण सामील होते, याचाही तपास सुरू आहे.